Guiu convince Maresca e il Chelsea: il giovane spagnolo ora sogna il Mondiale

Per qualche minuto, Marc Guiu è stato il più giovane marcatore del Chelsea in Champions League. Il classe 2006 di Granollers ha aperto le marcature nella netta vittoria dei Blues sull’Ajax, segnando a soli 19 anni e 291 giorni. Il record, però, è durato poco: Estevão e Tyrique George, più giovani di lui, hanno poi messo a segno i loro gol, rendendo la statistica vana.

Al di là del record, ciò che conta è che Guiu sta finalmente entrando nei piani di Maresca. L’allenatore italiano lo considera un prospetto di grande valore e, nonostante l’abbondanza di attaccanti, ha rifiutato offerte di cessione in estate. Dopo un prestito al Sunderland, dove ha trovato minuti e un gol in Premier, la combinazione di infortuni e partenze lo ha riportato a Stamford Bridge, pronto per giocarsi le sue opportunità. E i risultati stanno arrivando: 16 minuti contro il Liverpool, un tempo intero contro il Nottingham Forest e la prima da titolare contro l’Ajax, tutte prestazioni convincenti.

Questo rendimento alimenta anche la corsa al ruolo di centravanti della Spagna Under-21. Gonzalo Garcia ha perso terreno per via dei pochi minuti con il Madrid; Guiu, invece, sta emergendo come alternativa concreta, accendendo la competizione interna. Non è solo una questione di Under-21: De la Fuente sta cercando nuovi attaccanti per sostituire Morata in futuro, e Guiu si sta candidando come possibile riferimento offensivo insieme a Samu. Con la crescita costante al Chelsea e le prove in Champions, il giovane spagnolo potrebbe diventare presto un protagonista anche nella nazionale maggiore.