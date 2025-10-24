Ufficiale Hakim Ziyech torna a casa: il mago marocchino firma con il Wydad Casablanca

Dopo anni trascorsi nei principali campionati europei, Hakim Ziyech torna finalmente nella sua terra natale. Il Wydad Casablanca, uno dei club più prestigiosi del Marocco, ha annunciato l’arrivo dell’ex stella del Chelsea a parametro zero, accendendo l’entusiasmo dei tifosi.

Nato nei Paesi Bassi ma simbolo della nazionale marocchina, Ziyech è stato uno dei protagonisti della storica cavalcata del Marocco fino alla semifinale dei Mondiali del 2022 in Qatar, prima selezione africana a raggiungere tale traguardo. Nonostante la lunga carriera tra Olanda, Inghilterra e Turchia, il fantasista non aveva mai indossato la maglia di un club marocchino... almeno fino ad ora.

"Il mondo attende... Il mago è arrivato. Ziyech al Wydad", ha scritto la società su X , accompagnando l’annuncio con un video celebrativo che ha subito fatto il giro del web. A 32 anni, Ziyech approda al Wydad dopo una parentesi in Qatar con l’Al-Duhail, club che aveva lasciato a maggio di comune accordo. Prima ancora, aveva vestito le maglie di Galatasaray, Chelsea e Ajax, club con cui ha brillato in Champions League grazie al suo talento cristallino e al suo sinistro educatissimo.

Con questo ritorno, Ziyech vuole rilanciare la propria carriera e contribuire a riportare il Wydad Casablanca ai vertici del calcio africano, unendo esperienza internazionale e orgoglio nazionale in una nuova, affascinante sfida.