Eric García ricoverato dopo Bruges-Barça: possibile frattura al naso per il difensore catalano

Momenti di paura per Eric García al termine della sfida di Champions League tra Barcellona e Club Bruges. Il difensore spagnolo, 24 anni, è stato trasportato in ospedale dopo aver subito un violento colpo al volto negli istanti precedenti al fischio finale. Secondo quanto riportato da Marca, il giocatore teme di aver riportato una frattura al naso, come lui stesso ha ammesso ai cronisti presenti: "Credo che mi abbia rotto il naso".

L’incidente è avvenuto durante un duello aereo con Romeo Vermant, attaccante del Bruges, con il quale García si è scontrato duramente di testa. Il difensore, visibilmente dolorante e con un forte sanguinamento, è stato subito assistito dallo staff medico in campo prima di essere condotto in un centro specializzato per accertamenti. In attesa dei risultati degli esami, resta il timore di un’assenza per la prossima sfida del Barça contro il Celta Vigo. Se la frattura verrà confermata, García potrebbe essere costretto a uno stop temporaneo o, in alternativa, a scendere in campo con una maschera protettiva.

Un nuovo grattacapo per Hansi Flick, che deve già fare a meno di diversi titolari, tra cui Raphinha e Christensen. Prima del trasferimento in ospedale, il centrale cresciuto nella Masia aveva analizzato con lucidità la prestazione della squadra: "Abbiamo perso troppi palloni in zone pericolose e questo ci è costato caro. Dobbiamo correggere questi errori".