PSG, Hakimi si ferma per diverse settimane. Ma dovrebbe farcela per la Coppa d'Africa

Ha destato grande scalpore in questi giorni il durissimo intervento di Luis Diaz, del Bayern Monaco, ai danni di Achraf Hakimi del PSG, che ha costretto il marocchino a lasciare il campo e ha portato al rosso del colombiano. La società francese non ha fornito i tempi di recupero ma secondo le prime informazioni Hakimi potrebbe tornare in campo prima del previsto. Questo il report medico della squadra parigina:

"L'aggiornamento medico di questo mercoledì 5 novembre riguarda le condizioni di Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes e Désiré Doué.

Achraf Hakimi: Soffre di una distorsione grave alla caviglia sinistra, che comporterà un'indisponibilità di diverse settimane.

Ousmane Dembélé: Ha riportato una lesione al polpaccio sinistro. Resterà in cura nelle prossime settimane.

Nuno Mendes: Soffre di una distorsione al ginocchio sinistro. Resterà in cura nelle prossime settimane.

Désiré Doué: Prosegue il suo percorso di riabilitazione.

Un nuovo aggiornamento sulle condizioni degli infortunati sarà rilasciato dopo la sosta per le nazionali"..

Lo stop dell'esterno sarà lungo, ma non dovrebbe superare le 6-8 settimane. Hakimi dunque dovrebbe rientrare in tempo per partecipare anche alla Coppa d'Africa con la sua nazionale. La caviglia dell'esterno marocchino aveva subito una torsione innaturale e si era molto gonfiata, tanto che il giocatore era stato costretto ad abbandonare il campo sorretto, senza poter camminare.