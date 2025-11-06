Irlanda, i convocati per le prossime due gare: c'è Ferguson, prima chiamata per O'Toole

Il commissario tecnico della Repubblica d'Irlanda Heimir Hallgrímsson ha selezionato una rosa di 24 giocatori per le prossime partite di qualificazione ai Mondiale contro Portogallo e Ungheria. Kevin O'Toole riceve la prima convocazione in Irlanda, con Mark Sykes e Andrew Moran che tornano entrambi in rosa. Regolarmente presente Evan Ferguson, a dispetto dell'infortunio rimediato con la Roma. Di seguito la lista e gli impegni della squadra:

Portieri: Kelleher (Brentford), Gavin Bazunu (Southampton), Mark Travers (Everton).

Difensori: Coleman (Everton), Collins (Brentford), O’Shea (Ipswich Town), O’Brien (Everton), Dunne (Queens Park Rangers), Scales (Celtic), Egan (Hull City), Manning (Southampton), O’Toole (New York City).

Centrocampisti: Cullen (Burnley), Molumby (West Bromwich Albion), Azaz (Southampton), Coventry (Charlton Athletic), Taylor (Ipswich Town),Sykes (Bristol City), Moran (LAFC).

Attaccanti: Ferguson (AS Roma), Parrott (AZ Alkmaar), Idah (Swansea City FC), Johnston (West Bromwich Albion), Ogbene (Sheffield United), Ebosele (İstanbul Başakşehir).