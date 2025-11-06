Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Francia, Deschamps: "Kantè torna perché è al suo top. Mai convocato nessuno per 'bloccarlo'"

Francia, Deschamps: "Kantè torna perché è al suo top. Mai convocato nessuno per 'bloccarlo'"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 15:56Calcio estero
Simone Lorini

Parlando in conferenza stampa delle convocazioni della sua Francia, Didier Deschamps ha analizzato diversi argomenti legati all'attualità, entrando anche nello specifico di diversi singoli: "Ho fiducia in Jules Koundé. È un giocatore che ha giocato molto. Lo stesso vale per Ibou' Konaté. Le prestazioni dei giocatori sono anche legate alla forma della loro squadra. Il fatto che Jules sia meno brillante rispetto alla scorsa stagione è un dato di fatto, ma anche la sua squadra sta rendendo meno".

Sull'assetto offensivo dei Bleus: "Giocavamo già con questo sistema al Mondiale 2022. C'era un'organizzazione molto simile. L'idea è quella di avere a disposizione un potenziale offensivo molto importante. Abbiamo bisogno di un equilibrio tra attacco e difesa, ma dal momento in cui c'è qualità, il mio obiettivo è creare il maggior numero possibile di problemi all'avversario.

Sul ritorno di N'Golo Kanté: "È al suo miglior livello, a giudicare dalle partite che lo vedo fare. È sempre potenzialmente selezionabile, e lo è anche questa volta. Finora, il mio obiettivo era quello di dare spazio ai più giovani per farsi le ossa. N'golo ha uno status, un'esperienza. Quando lo chiamo, è perché abbia un ruolo importante. In vista di ciò che ci aspetta, è sempre nella mia testa e nelle mie riflessioni. Se devo chiamarlo ogni volta, lui viene; per lui è sempre un piacere indossare questa maglia".

Sui giovani che scelgono il Senegal: "È un argomento delicato, ma i giocatori hanno sempre avuto questa libertà. È una loro scelta, dettata da diverse ragioni. L'attrattiva della squadra nazionale non devo commentarla io. Ci sono molte altre Nazionali che hanno dossier molto precisi su tutti i giovani che hanno la possibilità di attirare. Non ho nulla da dire al riguardo. Non ho mai convocato un giocatore solo per 'bloccarlo', impedendogli di scegliere un'altra nazione".

Sulla polemica con il PSG: "Io non sono al posto di Luis Enrique, e lui non è al mio. Dal momento in cui i giocatori sono in campo, c'è un rischio di infortunio".

Sulla partita contro l'Ucraina del 13 Novembre: "Se fosse dipeso solo da me, avrei preferito che non giocassimo il 13 novembre (data sensibile per gli attentati di Parigi del 2015, ndr). Non mi sento la forza di parlare di quello che è successo, per il rispetto che ho per le famiglie che hanno sofferto e perso i loro cari. Il dovere della memoria è sempre presente. C'è una partita di calcio in quella data, ed è molto importante per noi".

Sulla concorrenza tra Théo Hernandez e Lucas Digne: "Non hanno lo stesso profilo. Théo è portato a spingere molto di più, cosa che fa con il suo club, in un sistema diverso dove ha tutta la fascia a disposizione. La concorrenza esiste. In passato sono stato portato a distribuire il minutaggio. Non so se sarà ancora così. Sono concentrato sull'Ucraina, ma la concorrenza tra i due è sana".

Articoli correlati
Francia, i convocati per le sfide di novembre: out i fratelli Thuram e Rabiot, c'è... Francia, i convocati per le sfide di novembre: out i fratelli Thuram e Rabiot, c'è Nkunku
Deschamps: "Nkunku zen davanti alla porta. Non è al top, al Milan non ha avuto molti... Deschamps: "Nkunku zen davanti alla porta. Non è al top, al Milan non ha avuto molti minuti"
Francia, Deschamps ne ha per tutti: "Non si può prendere il secondo gol. Ma l'arbitro..."... Francia, Deschamps ne ha per tutti: "Non si può prendere il secondo gol. Ma l'arbitro..."
Altre notizie Calcio estero
Tchouameni si ferma: infortunio alla coscia sinistra, Deschamps non lo ha convocato... Tchouameni si ferma: infortunio alla coscia sinistra, Deschamps non lo ha convocato
Petit esalta Yamal: "Dribbla giocatori come se fosse alla PlayStation, i difensori... Petit esalta Yamal: "Dribbla giocatori come se fosse alla PlayStation, i difensori sembrano coni"
Eriksen ha detto no al Wrexham per 'colpa' della serie-documentario del club: il... Eriksen ha detto no al Wrexham per 'colpa' della serie-documentario del club: il retroscena
Francia, Deschamps: "Kantè torna perché è al suo top. Mai convocato nessuno per 'bloccarlo'"... Francia, Deschamps: "Kantè torna perché è al suo top. Mai convocato nessuno per 'bloccarlo'"
Wenger attacca: "Wirtz ha distrutto il centrocampo del Liverpool" Wenger attacca: "Wirtz ha distrutto il centrocampo del Liverpool"
Bayern Monaco, Eberl: "Diaz ha dato il cinque a tutti dopo la gara: è sintomo di... Bayern Monaco, Eberl: "Diaz ha dato il cinque a tutti dopo la gara: è sintomo di quanto siamo uniti"
PSG, Hakimi si ferma per diverse settimane. Ma dovrebbe farcela per la Coppa d'Africa... PSG, Hakimi si ferma per diverse settimane. Ma dovrebbe farcela per la Coppa d'Africa
Szczesny e il Barça salvati dal VAR, il Bruges protesta per la rete del 4-3 non convalidata... Szczesny e il Barça salvati dal VAR, il Bruges protesta per la rete del 4-3 non convalidata
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
3 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
4 Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
5 Atalanta, Lookman non ha più scuse. È possibile che venga messo sul mercato a gennaio?
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:35TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, per la firma di Vanoli servirà aspettare almeno domani: i dettagli del contratto del tecnico
Immagine top news n.1 Dal 'why me' al mancato cinque, la ricostruzione del caso Lookman. Sacchi: "Capisco Juric"
Immagine top news n.2 Juventus, Vlahovic in gruppo dopo il problema muscolare in Champions. Nel derby ci sarà
Immagine top news n.3 Genoa, ecco l'annuncio: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore rossoblù
Immagine top news n.4 Bologna, ieri visita dei dirigenti a Freuler. E intanto è pronta l'offerta di rinnovo: i dettagli
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Immagine top news n.6 Oggi la risoluzione di Vanoli col Torino, poi la firma con la Fiorentina: i dettagli e tutte le ultime
Immagine top news n.7 Marsiglia, Benatia furioso per gli episodi nel finale: "Rigore netto, un furto. Arbitri arroganti"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.2 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Brambati: "Napoli, ecco come vedo la situazione. E su Vlahovic dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Anellucci: "Napoli, Conte sta cominciando a mettere le mani avanti"
Immagine news Serie A n.3 Colantuono: "Lookman-Juric, cose che non tollero. Vanoli e De Rossi faranno bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Kairat, Arad: "Inter pazzesca, può vincere la Champions. Ieri non ha sottovalutato il match"
Immagine news Serie A n.2 Foden come Del Piero, due gol da fuori area: "Wow, che onore! Giocatore di livello mondiale"
Immagine news Serie A n.3 Dodô: "Iniziamo oggi squadra, facciamo vedere chi è veramente la Fiorentina"
Immagine news Serie A n.4 Cassano: "Allegri non avrà lunga vita al Milan. I rossoneri non arriveranno tra le prime 4"
Immagine news Serie A n.5 L'ex vice di Chivu: "Bonny un 10 nel corpo di un 9. Pensavo a un inizio difficile all'Inter"
Immagine news Serie A n.6 Milan, una strana coppia contro il Parma: Pulisic può giocare con Leao sabato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia-Bari, i convocati di Caserta: torna a disposizione Kassama. Out Vicari e Darboe
Immagine news Serie B n.2 Mantova, De Maio al passo d'addio: non sarà più il club manager
Immagine news Serie B n.3 Alesi: "Catanzaro club giusto per crescere. Iemmello? Un vero leader, un esempio"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 12ª giornata: Venezia-Sampdoria visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: "Nessun allarmismo per i 2 ko. Sudtirol? Squadra importante"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Stillitano: "Esonerare D'Angelo scelta difficile. Donadoni? Ho visto in lui determinazione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, caccia al tecnico dopo l'addio di Delio Rossi: spunta il nome di Cinelli
Immagine news Serie C n.2 Serie C, salgono a 15 i punti di penalità del Rimini. Come cambia la classifica del Girone B
Immagine news Serie C n.3 Rimini, altri tre punti di penalizzazione per violazioni amministrative. La nota TFN
Immagine news Serie C n.4 Foggia, risoluzione consensuale del contratto con Delio Rossi: la nota del club
Immagine news Serie C n.5 Rimini, parla il legale rappresentante del tribunale: "Non risultano trattative formali per cessione"
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, Anacoura: "Se è un peso esser divenuti la squadra da battere? Grazie alla rosa, no"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?