Arsenal, vicino l'accordo per il rinnovo di Saka: i dettagli. Trattative anche con Saliba e Gabriel

L'Arsenal si porta avanti nella contrattazione per il rinnovo di contratto di Bukayo Saka. Secondo quanto riporta l'emittente francese RMC Sport, siamo giunti alla fase finale per trovare l'accordo nel prolungamento del rapporto con i Gunners.

L'ala inglese, che ha segnato tre gol in sei presenze in Premier League in questa stagione, ha ancora due anni di contratto con la squadra nella quale è cresciuto e con cui si è consacrato nel grande calcio. Dalla Francia arrivano notizie sul fatto che le negoziazioni sono in corso, ma entrambe le parti sono fiduciose di poter concludere un accordo su una proroga fino al 30 giugno 2030, quindi aggiungendo altri tre anni.

Il direttore sportivo dell'Arsenal, Andrea Berta, avrebbe poi già un accordo in parola con William Saliba e Gabriel per discutere anche dei rispettivi rinnovi. I loro accordi, come quello di Saka, sarebbero dovuti scadere nel 2027 e sembra che si stia lavorando per garantire anche a loro un rapporto a lungo termine con l'Arsenal.

Classe 2001, Saka ha mosso i primi passi da calciatori nelle giovanili del Watford, per poi trasferirsi all'Arsenal nell'estate 2008. In totale con i Gunners vanta già, a soli 24 anni, ben 277 presenze, con 76 gol e 71 assist in tutte le competizioni ufficiali.