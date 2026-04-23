Textor "condanna" il Lione a pagare 20 milioni al Botafogo. Ma in Brasile è un problema

John Textor e il Lione, una storia infinita che ora si sposta nei tribunali. La giustizia brasiliana ha ordinato al club francese di versare circa 20,8 milioni di euro al Botafogo de Futebol e Regatas, nell’ambito di un contenzioso legato a debiti non saldati.

La decisione arriva dopo una denuncia presentata all’inizio di aprile dal club carioca, che aveva reclamato oltre 125 milioni di euro complessivi. Secondo i documenti giudiziari, il tribunale ha riconosciuto una prima tranche di debito pari a 122 milioni di reais (circa 20,8 milioni di euro), legata a prestiti concessi durante la gestione comune dei club all’interno della struttura Eagle Football Holdings.

La sentenza prevede anche la possibilità per il club francese di rateizzare il pagamento: il Lione potrebbe versare subito il 30% della somma e saldare il resto in sei rate mensili e dispone solo di tre giorni per presentare ricorso contro la decisione. Per l’OL, passato sotto la nuova gestione di Michele Kang dopo l’uscita di Textor dalle funzioni operative, si apre dunque un nuovo capitolo complesso sul piano economico e legale, che si aggiunge alle recenti turbolenze societarie. Nel frattempo, il Botafogo versa in gravi difficoltà finanziarie e ha chiesto alla giustizia brasiliana la sospensione temporanea dei diritti di voto della holding di Textor, accusata di ostacolare nuovi investimenti.