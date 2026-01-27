Ufficiale Colpo dalla Premier per l'Ipswich: arriva il centrocampista Neil dal Sunderland

L’Ipswich Town accoglie un rinforzo dalla Premier League: il club di Championship ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Dan Neil dal Sunderland fino al termine della stagione. Il 24enne diventa così il secondo acquisto del mercato di gennaio per i Blues, dopo l’ingaggio di Anis Mehmeti dal Bristol City, confermando la volontà della società di rafforzare la rosa in vista della seconda parte del campionato.

Cresciuto calcisticamente al Sunderland, Neil ha legato tutta la sua carriera professionistica ai Black Cats, con cui ha collezionato oltre 200 presenze ufficiali dal debutto nel settembre 2020, impreziosite da 12 reti. Figura chiave di un ciclo vincente, il centrocampista è stato protagonista di due promozioni consecutive, dalla League One fino alla Premier League, indossando anche la fascia da capitano nella cavalcata culminata con il successo nella finale play-off di Championship a Wembley nel maggio 2025.

Soddisfazione evidente nelle parole del manager Kieran McKenna, che ha sottolineato la duttilità e l’esperienza del nuovo innesto: un giocatore capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo, con grande conoscenza della categoria e qualità umane considerate fondamentali per il gruppo. Neil, che vestirà la maglia numero sei a Portman Road, ha salutato Sunderland definendolo un capitolo straordinario della propria vita, ma ha spiegato di sentirsi pronto per una nuova sfida. L’Ipswich, per filosofia di gioco e ambizioni, rappresenta per lui l’ambiente ideale per continuare a crescere. Centrocampista abituato a gestire il possesso e a dettare i ritmi, Neil ha evidenziato anche l’importanza del lavoro senza palla e della leadership in campo, aspetti che intende mettere subito al servizio della squadra. L’entusiasmo è alto: ora non resta che iniziare.