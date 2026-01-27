Ufficiale Real Sociedad, Goti scende di categoria: il centrocampista offensivo in prestito al Cordoba

Il Córdoba ha ufficializzato l’arrivo di Mikel Goti, centrocampista offensivo di proprietà della Real Sociedad, che vestirà la maglia blanquiverde in prestito fino al termine della stagione. L’operazione è stata definita grazie all’accordo raggiunto tra i due club e il calciatore, che approda in Andalusia per trovare continuità e ulteriore spazio di crescita.

Classe 2002, nato a Gorliz il 23 maggio, Goti è considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione. Dotato di qualità tecniche e spiccata propensione offensiva, ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell’Athletic Club prima di completare il proprio percorso di formazione alla Real Sociedad. Proprio con il club basco ha vissuto una progressione costante, culminata nell’esordio in Liga nel corso di questa stagione.

Nell’annata scorsa, Goti si era messo particolarmente in luce in Primera Federación, chiudendo il campionato con un bottino di 13 reti: numeri che hanno certificato il suo fiuto per il gol e la capacità di incidere negli ultimi metri, pur partendo dalla trequarti. Prestazioni che gli hanno aperto le porte del massimo campionato spagnolo e attirato l’interesse di diverse realtà.