Tragedia in Romania: morti 7 tifosi del PAOK diretti a Lione. Fatale un incidente stradale

Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto il mondo del calcio alla vigilia della sfida di Europa League tra Olympique Lione e PAOK. Sette tifosi greci del club di Salonicco hanno perso la vita in Romania mentre erano in viaggio verso la Francia per assistere alla partita in programma a Lione.

Il dramma si è consumato nei pressi di Lugojelul, dove il van sul quale viaggiavano dieci sostenitori, partiti da Alexandreia, si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante. Secondo quanto riportato dai media locali rumeni, in particolare digi24.ro, e rilanciato dalla stampa greca, nell’incidente sono rimasti coinvolti complessivamente quattro veicoli. Il bilancio è pesantissimo: sette persone hanno perso la vita sul colpo, mentre tre passeggeri sono sopravvissuti e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Lugoj. Due di loro versano in condizioni critiche. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente complesse dalle condizioni meteorologiche estreme, che hanno impedito l’intervento degli elicotteri e rallentato l’accesso dei mezzi di emergenza sul luogo dell’impatto.

La notizia ha scosso profondamente la comunità del PAOK e l’intero panorama calcistico europeo. Un viaggio nato dalla passione per la propria squadra si è trasformato in una tragedia immane, lasciando famiglie, amici e tifosi nello sconforto. In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza alle vittime, in attesa di ulteriori aggiornamenti dalle autorità locali sulle cause esatte dell’incidente.