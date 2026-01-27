Ufficiale L'Alaves manda Moussa Diarra in Belgio. Il maliano è stato prestato all'Anderlecht

L’Anderlecht rinforza il reparto arretrato con l’arrivo di Moussa Diarra. Il club belga ha ufficializzato l’ingaggio del difensore maliano, che approda a Bruxelles in prestito dal Deportivo Alavés fino al termine della stagione, con opzione per il riscatto a titolo definitivo.

Classe 1999, Diarra porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale di assoluto rilievo. Dopo essersi affermato in Francia con la maglia del Tolosa, ha superato quota 100 presenze in Ligue 1, dimostrando continuità e affidabilità ad alti livelli. Successivamente ha proseguito il proprio percorso in Spagna, dove con il Deportivo Alavés ha collezionato 32 apparizioni complessive tra Liga e Copa del Rey, adattandosi rapidamente alle esigenze di un campionato tatticamente e fisicamente impegnativo. A completare il profilo, anche l’esperienza con la nazionale del Mali, che ne certifica lo status a livello internazionale.

Difensore centrale mancino, Diarra è apprezzato per la sua versatilità, potendo essere impiegato anche come terzino sinistro. Caratteristiche che hanno convinto la dirigenza dell’Anderlecht a puntare su di lui per la seconda parte della stagione, con l’obiettivo di aggiungere solidità, personalità e soluzioni tattiche alla retroguardia.