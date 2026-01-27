Arteta: "Ci siamo presi un momento per riflettere e abbiamo capito che possiamo vincere"

Mikel Arteta si è detto estremamente soddisfatto della risposta mostrata dalla squadra dopo la sconfitta in campionato dello scorso fine settimana contro il Manchester United e guarda con entusiasmo al cammino che attende l’Arsenal fino al termine della stagione.

I Gunners restano in testa sia in Premier League che in Champions League, oltre ad aver proseguito il proprio percorso anche nelle coppe nazionali. Un quadro complessivo che conferma la solidità del progetto e la competitività della squadra su tutti i fronti. Dopo la sconfitta maturata nei minuti finali contro il Red Devils, Arteta ha raccontato come il gruppo abbia reagito in modo estremamente positivo. "La reazione è stata eccellente - ha spiegato il tecnico -. Ci siamo presi un momento per abbassare la tensione, fermarci, riflettere e porci due domande: come ci sentiamo e come vogliamo vivere i prossimi quattro mesi".

Un confronto che ha lasciato segnali molto incoraggianti. "È stato bello e stimolante - ha aggiunto - perché è emersa una cosa molto semplice: ci siamo guadagnati il diritto di trovarci in una posizione straordinaria in quattro competizioni. Nei prossimi mesi vogliamo giocare con gioia, coraggio e la convinzione di poter vincere. Questo sarà il nostro atteggiamento". Arteta ha poi lanciato un messaggio chiaro all’ambiente: "Spero che tutti quelli che fanno parte di questo club, in particolare i tifosi, salgano su questa barca. È così che vogliamo vivere i prossimi quattro mesi, perché ce lo meritiamo".

Ora l’attenzione si sposta sulla Champions League, con la sfida ai campioni del Kazakistan del Kairat Almaty, che potrebbe permettere all’Arsenal di centrare l’ottava vittoria consecutiva nella competizione, un traguardo mai raggiunto prima nella propria storia. Analizzando gli avversari, Arteta ha avvertito: "In Champions ogni partita è complicata, perché affronti squadre abituate a vincere. Ho rivisto le loro gare contro Real Madrid e Inter: sono riusciti a metterli in grande difficoltà. Ci aspettiamo una partita simile e dovremo essere al massimo, perché vogliamo vincere ancora".