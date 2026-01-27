Ufficiale
Il Liverpool si è assicurato un giovane talento austriaco per l'estate
TUTTO mercato WEB
Il Liverpool guarda al futuro e si assicura un talento di 17 anni, nazionale austriaco di categoria. Si tratta di Ifeanyi Ndukwe, difensore centrale proveniente dall'Austria Vienna. Affare da tre milioni di euro, il giocatore si trasferirà in Inghilterra in estate.
Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Giorni caldi per il Foggia, anche sul fronte uscite. Sylla interessa alla Dolomiti Bellunesi e non solo
Pronostici
Calcio femminile