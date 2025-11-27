Prima tripletta in carriera per Vitinha: "Serata indimenticabile. La sfida è essere costanti"

Il Paris Saint-Germain ha vissuto una serata di Champions League davvero indimenticabile, superando il Tottenham 5-3 al Parc des Princes dopo essere stato in svantaggio per due volte. Protagonista assoluto della rimonta è stato Vitinha, autore della prima tripletta della sua carriera. Il centrocampista ha commentato così la prestazione: "È stata una serata davvero indimenticabile, anche a livello personale. Ma più che altro voglio sottolineare la forza della squadra. Siamo riusciti a reagire di nuovo, a rimanere concentrati e a mantenere la calma nonostante le difficoltà e il doppio svantaggio. L’atmosfera del Parc ci ha dato una carica incredibile: i tifosi non hanno mai smesso di credere in noi, e questo si è visto in campo".

Il centrocampista portoghese ha poi riflettuto sul suo percorso personale: "Luis Enrique mi ha aiutato moltissimo già nella prima stagione, e anche la scorsa annata è stata positiva. Quest’anno in Champions era importante confermare il mio livello, e personalmente mi sento pronto, ma la vera sfida è mantenerlo costante. L’individuo è importante, ma il focus resta sempre sulla squadra: tutti hanno dato il loro contributo, sia chi ha giocato, sia chi è subentrato, sia chi non è sceso in campo".

Vitinha ha poi chiuso con un pensiero sul suo traguardo personale: "Non penso di aver fatto il mio miglior match, ma segnare tre gol è qualcosa che non dimenticherò mai. È una di quelle serate che resteranno per sempre nella mia memoria".