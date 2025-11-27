Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Kimmich: "Arsenal meno impegnativo del PSG. Sono più fisici, hanno meritato la vittoria"

Kimmich: "Arsenal meno impegnativo del PSG. Sono più fisici, hanno meritato la vittoria"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:41Calcio estero
Michele Pavese

La prima sconfitta stagionale del Bayern Monaco è arrivata ieri sera all’Emirates Stadium, dove l’Arsenal si è imposto 3-1 interrompendo una striscia d’imbattibilità lunga 18 partite. Un risultato che ha inevitabilmente acceso i riflettori sui bavaresi e sulle prime crepe mostrate dalla formazione di Vincent Kompany.

Intervistato da TNT Sports, Joshua Kimmich è stato invitato a commentare il livello degli avversari affrontati finora dal Bayern e, in particolare, a indicare se i Gunners fossero stati la squadra più ostica della stagione, considerando che i tedeschi avevano già superato avversari del calibro di PSG e Chelsea. La risposta del nazionale tedesco è stata sorprendente: "No, non credo siano stati loro l’avversario più difficile", ha spiegato Kimmich, quasi freddo nel giudizio.

"Il PSG, per me, è stato il rivale più impegnativo, soprattutto per il tipo di calcio che propone. Con l’Arsenal è tutta un’altra storia: puntano molto sui calci piazzati, sui lanci lunghi, sulle seconde palle. È un gioco diverso, più fisico e frammentato. I francesi invece hanno un’identità più tecnica, più 'calcio vero'. Oggi non è stata una partita brillante, ma una battaglia nei duelli, e l’Arsenal quel tipo di partita l’ha interpretata alla perfezione". Una valutazione che farà storcere il naso ai tifosi dell’Arsenal, che dopo aver battuto il Bayern si aspettavano ben altri elogi. Kimmich, però, è stato onesto: "La loro vittoria è meritata. Sta a noi imparare la lezione".

Articoli correlati
Bayern, non solo calcio: Kimmich e Gnabry fanno una sorpresa ai bambini malati di... Bayern, non solo calcio: Kimmich e Gnabry fanno una sorpresa ai bambini malati di cancro
Germania, Kimmich: "Sapevo che avremmo vinto se avessimo giocato al nostro livello... Germania, Kimmich: "Sapevo che avremmo vinto se avessimo giocato al nostro livello migliore"
Kimmich: "È stata una delle partite più intense della mia vita, abbiamo saputo soffrire"... Kimmich: "È stata una delle partite più intense della mia vita, abbiamo saputo soffrire"
Altre notizie Calcio estero
Kimmich: "Arsenal meno impegnativo del PSG. Sono più fisici, hanno meritato la vittoria"... Kimmich: "Arsenal meno impegnativo del PSG. Sono più fisici, hanno meritato la vittoria"
PSG, agli infortunati si aggiunge... Al Khelaifi: si è fatto male giocando a padel,... PSG, agli infortunati si aggiunge... Al Khelaifi: si è fatto male giocando a padel, si opera oggi
Il Newcastle attacca la polizia francese: "Trattamento inaccettabile riservato ai... Il Newcastle attacca la polizia francese: "Trattamento inaccettabile riservato ai nostri tifosi"
Mercato folle, gestione rivedibile, risultati pessimi: viaggio nella crisi del Liverpool... Mercato folle, gestione rivedibile, risultati pessimi: viaggio nella crisi del Liverpool
Rivoluzione River: nel 2026 Gallardo punterà solo su pochi senatori, via anche Enzo... Rivoluzione River: nel 2026 Gallardo punterà solo su pochi senatori, via anche Enzo Perez
Bayern tradito anche da Neuer: "Con l'età le uscite possono diventare un rischio"... Bayern tradito anche da Neuer: "Con l'età le uscite possono diventare un rischio"
Champions, la classifica marcatori: Mbappe torna 1° e scappa. Osimhen a quota 6 Champions, la classifica marcatori: Mbappe torna 1° e scappa. Osimhen a quota 6
Prima tripletta in carriera per Vitinha: "Serata indimenticabile. La sfida è essere... Prima tripletta in carriera per Vitinha: "Serata indimenticabile. La sfida è essere costanti"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
3 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
4 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
5 Non solo la Lazio. Rischio di stop al mercato, già a gennaio, anche per altri 5 club di A: il punto
Ora in radio
Motor Valley 18:05Motor Valley live!
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
TMW News 18:35TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabregas e le voci su Nico Paz al Real: "Non escludo resti a Como anche l'anno prossimo"
Immagine top news n.1 AEK a Firenze con tanti ex Serie A. Tra i quali il Ds Ribalta: "Siamo ambiziosi"
Immagine top news n.2 Grosso ritrova Fabregas... dopo Spagna-Italia di Euro 2008. Da Xavi a Cassano, ecco chi c'era
Immagine top news n.3 Non solo la Lazio. Rischio di stop al mercato, già a gennaio, anche per altri 5 club di A: il punto
Immagine top news n.4 Milan, Allegri e il rinnovo di Maignan: "Ci sta pensando la società. Con lui parlo solo di campo"
Immagine top news n.5 Sospiro di sollievo in casa Juventus: Vlahovic sta bene e punta la maglia da titolare per sabato
Immagine top news n.6 Chi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri
Immagine top news n.7 Rabiot: "Al Milan per vincere. Da sempre mi rivedo nel modo di pensare di Allegri"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.2 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.3 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.4 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ricchiuti sul Rimini: "Si poteva provare almeno a far chiudere il girone di andata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, è allarme per i due ko di fila? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Vedo solo quattro elementi che sono da Juventus. Inter, ko da analizzare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Bonazzoli: "No mi pongo né limiti né obiettivi. I gol? Più brutti sono e meglio è"
Immagine news Serie A n.2 Roma subito in vantaggio: Celik sempre più protagonista, assist per l'1-0 di El Aynaoui
Immagine news Serie A n.3 Pellegrini di nuovo capitano della Roma. Prima volta che succede dal 1' in stagione
Immagine news Serie A n.4 Fabregas e i gol degli esterni: "Sono loro a doverci credere". E spiega l'evoluzione di Addai
Immagine news Serie A n.5 Thanksgiving day, Cremaschi: "Non ho ancora trovato molto di americano a Parma"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Massara: “Franculino è un ottimo attaccante, il Midtjylland ha tanti talenti”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena-Modena, i convocati di Sottil: Gerli regolarmente a disposizione
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: "Non possiamo rischiare il Papu dall'inizio, recuperiamo Baselli"
Immagine news Serie B n.3 Bari, primo allenamento diretto da Vivarini: lavoro in palestra per Darboe
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Di Nardo sempre più al centro dell'attacco. E presto rinnoverà per 2 anni
Immagine news Serie B n.5 La Carrarese si prepara al Palermo. Calabro: "Con le squadre di Inzaghi, vietate disattenzioni"
Immagine news Serie B n.6 Inzaghi: "Carrarese collaudata, ma pensiamo a tornare a essere la squadra del Palermo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ricchiuti sul Rimini: "Si poteva provare almeno a far chiudere il girone di andata"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Giudice Sportivo: Pedro Felipe della Juventus NG fermato per un turno
Immagine news Serie C n.3 Giana Erminio, Albè: "Ci manca un centravanti. Ma uno discreto chiede 100mila euro..."
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Tesser: "Con Pro Patria giocheremo con 3 ragazzi fuori ruolo su 4. Ma zero alibi"
Immagine news Serie C n.5 Rimini-Torres non si giocherà: lo ha comunicato il GOS. Ora si attende l'ufficialità dalla Lega
Immagine news Serie C n.6 Atalanta U23 eliminata dalla Coppa Italia Serie C. Bocchetti: "Sono arrabbiato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Svezia, la bandiera Sembrant dice addio alla Nazionale: dopo 17 anni e 5 medaglie al collo
Immagine news Calcio femminile n.4 Italdonne, Giugliano: "Affrontare gli USA è grande opportunità. Vedremo a che punto siamo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italdonne, si avvicina gara con gli USA. Le azzurre prendono le misure con l’'Inter&Co Stadium'
Immagine news Calcio femminile n.6 Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…