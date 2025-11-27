Il Newcastle attacca la polizia francese: "Trattamento inaccettabile riservato ai nostri tifosi"

Il Newcastle ha deciso di passare all’azione dopo i gravi disordini registrati martedì sera al Vélodrome. Il club inglese ha annunciato che presenterà un reclamo formale a UEFA, Olympique Marsiglia e autorità francesi per quello che definisce "un trattamento inaccettabile" riservato ai propri sostenitori al termine della sfida di Champions League.

Secondo la ricostruzione dei Magpies, dopo il triplice fischio ai tifosi ospiti è stato imposto di restare sugli spalti per quasi un’ora, su ordine delle autorità locali, per motivi di sicurezza. L’uscita sarebbe dovuta avvenire a gruppi di 500 persone, scortate dalla polizia fino alla metro diretta verso la Joliette. Nonostante la delusione per la sconfitta, i tifosi avrebbero atteso in modo composto, senza incidenti, sotto gli occhi degli steward e dei dirigenti del club.

Il caos sarebbe scoppiato quando il primo gruppo ha lasciato il settore: "La polizia - denuncia il club - ha iniziato a usare forza inutile e sproporzionata per bloccare gli altri tifosi". Spray urticante, manganelli e scudi avrebbero colpito indiscriminatamente i presenti, provocando panico soprattutto nella parte alta del settore ospiti, dove si sono registrati momenti di tensione. Il Newcastle parla di tifosi "sconvolti e arrabbiati" e pretende un’indagine ufficiale che chiarisca le responsabilità ed eviti che episodi simili possano ripetersi. Il club ha inoltre lanciato un appello ai propri sostenitori affinché forniscano testimonianze e materiale utile, raccolti in collaborazione con l’unità britannica dedicata alla sicurezza nelle competizioni calcistiche.