Rivoluzione River: nel 2026 Gallardo punterà solo su pochi senatori, via anche Enzo Perez
La crisi sportiva che attanaglia il River Plate da diversi anni porterà alla fine di un’era storica per il club argentino. Marcelo Gallardo, l’allenatore simbolo della gloriosa Libertadores vinta a Madrid nel 2019, si appresta infatti a rivoluzionare la rosa. Nella rosa rimarranno solo pochi superstiti di quella storica impresa e dell'attuale squadra: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martinez Quarta e Juanfer Quintero. Tutti gli altri protagonisti di quella notte indimenticabile saluteranno il club, tra cui Ignacio Fernández, Milton Casco, and Gonzalo Martínez e soprattutto Enzo Perez (tutti a fine contratto), mentre il futuro di Bustos e Boselli sarà deciso in base a eventuali trattative e valutazioni tattiche.
Anche Paulo Díaz potrebbe lasciare la banda di Gallardo, con il club pronto ad ascoltare offerte. La decisione di ridisegnare profondamente la squadra riflette la volontà della dirigenza del River di rispondere alla crisi con un rinnovamento radicale, puntando su volti nuovi e sulla costruzione di un gruppo competitivo per tornare ai vertici del calcio sudamericano.
Si chiude così un capitolo leggendario nella storia del club, con la memoria della storica Libertadores vinta contro il Boca destinata a restare nella memoria dei tifosi, mentre il presente impone scelte dolorose ma necessarie per il futuro.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.