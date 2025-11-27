Bayern tradito anche da Neuer: "Con l'età le uscite possono diventare un rischio"

L’Emirates Stadium ha assistito ieri alla fine dell’incredibile serie di imbattibilità del Bayern Monaco. I bavaresi sono stati sconfitti 3-1 dall’Arsenal, interrompendo un filotto di 18 partite senza sconfitte. Un risultato storico per i Gunners e il loro tecnico Mikel Arteta, che non ha lesinato complimenti: "I miei ragazzi hanno disputato una partita straordinaria contro quella che considero la miglior squadra d’Europa".

Vincent Kompany ha analizzato con lucidità la battuta d'arresto: "Tutte le squadre possono perdere, il calcio è così. In avvio abbiamo controllato bene, ma un gol su calcio piazzato ci ha messo in difficoltà. Abbiamo recuperato, ma nella ripresa non siamo riusciti a trovare il ritmo giusto. L'Arsenal ha saputo sfruttare ogni momento". A prendersi le critiche è stato soprattutto Manuel Neuer, protagonista involontario dei tre gol subiti. Nel primo tempo è stato sorpreso sul primo palo da Jurriën Timber su corner, mentre sul 2-1 non sembra avere responsabilità. A un quarto d’ora dal termine ha però commesso un errore clamoroso, lasciando campo libero a Gabriel Martinelli per il terzo gol. "Ho cercato di anticipare l’azione, ma non ero ben posizionato", ha spiegato il portiere.

I media tedeschi non sono stati teneri: Bild ha parlato di "disastro", mentre il Süddeutsche Zeitung ha titolato: "Il suo stile lo ha tradito", evidenziando come le uscite alte del portiere, un tempo arma letale, possano diventare un rischio con l’età.