Champions, la classifica marcatori: Mbappe torna 1° e scappa. Osimhen a quota 6

Kylian Mbappé continua a dominare la scena della UEFA Champions League 2025/26. Dopo la quinta giornata, il francese del Real Madrid guida la classifica dei marcatori con nove gol, grazie soprattutto al poker realizzato contro l’Olympiacos. I primi tre gol di Mbappé in questa stagione europea erano arrivati tutti su rigore: due nella vittoria contro il Marsiglia alla prima giornata e uno contro il Kairat Almaty alla seconda. Successivamente, il numero 7 merengue aveva trovato due reti su azione nella seconda metà della partita contro il Kairat, firmando così la prima tripletta della stagione. Il primo poker stagionale è una prima volta per l'ex PSG, che mai aveva segnato più di tre gol in una singola partita di Champions League.

Alle spalle del francese c’è Victor Osimhen, attualmente a quota sei gol. L’attaccante nigeriano del Galatasaray ha saltato le gare della prima e della quinta giornata, ma ha segnato gol decisivi contro Liverpool, Bodø/Glimt e Ajax (tre reti). Con cinque reti ciascuno seguono Erling Haaland del Manchester City e Harry Kane del Bayern Monaco, mentre a quota quattro gol figurano nomi come Gabriel Martinelli (Arsenal), Lautaro Martínez (Inter), Marcus Rashford (Barcellona), Vitinha (PSG), Harvey Barnes e Anthony Gordon (Newcastle).

Mbappé conferma così di essere non solo un trascinatore del Real Madrid, ma anche uno dei protagonisti assoluti di questa edizione, che punta a vincere per la prima volta.