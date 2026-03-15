Un punto a testa che non accontenta nessuno: Bellerin risponde a Jutgla, Betis-Celta 1-1
Un gol al quarto del primo tempo, un altro al quarto della ripresa. E così, la sfida dal sapore europeo tra Betis e Celta Vigo termina in parità: all'Estadio de La Cartuja finisce 1-1 tra due squadre che ci hanno provato fino alla fine ma che restano nella loro zona di tranquillità in classifica, distanziate da appena tre punti. Jutglà aveva portato avanti gli ospiti, Bellerin ha trovato il gol del pareggio per i padroni di casa.
Il programma del 27° turno de LaLiga
Venerdì 13 marzo
Alaves-Villarreal 1-1
Sabato 14 marzo
Girona – Athletic Bilbao 3-0
Atl. Madrid – Getafe 1-0
Oviedo – Valencia 1-0
Real Madrid – Elche 4-1
Domenica 15 marzo
Maiorca – Espanyol 2-1
Barcellona – Siviglia 5-2
Betis – Celta Vigo 1-1
Real Sociedad – Osasuna (21:00)
Lunedì 16 marzo
Vallecano – Levante (21:00)
Barcellona 70
Real Madrid 66
Atlético Madrid 57
Villarreal 55
Real Betis 44
Celta Vigo 41
Espanyol 37
Real Sociedad 35
Getafe 35
Athletic Bilbao 35
Osasuna 34
Girona 34
Valencia 32
Siviglia 31
Rayo Vallecano 31
Maiorca 28
Alavés 28
Elche 26
Levante 22
Real Oviedo 21