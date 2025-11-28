Il Celtic è rinato con O'Neill: "Mia moglie diceva che avrei sbagliato tutto, invece..."

È passato esattamente un mese da quando il principale azionista Dermot Desmond ha convinto Martin O’Neill a tornare sulla panchina del Celtic dopo le dimissioni turbolente di Brendan Rodgers. A 73 anni, O’Neill tornava alla gestione dopo più di un lustro di pausa, trovando una squadra in difficoltà sia in campo sia fuori. I biancoverdi erano a otto punti dal Heart of Midlothian, capolista della Premiership scozzese, e i tifosi avevano contestato la dirigenza.

Nonostante l’ostilità esterna, O’Neill ha subito impresso una svolta sul campo. Ieri, la vittoria per 3-1 in Europa League sul Feyenoord ha rappresentato il primo successo esterno del Celtic in Europa dal novembre 2021 e il quinto trionfo in sei partite sotto la sua gestione. Sotto la sua guida, i biancoverdi si sono portati a soli quattro punti dalla vetta, con una partita da recuperare, e hanno battuto il Rangers, qualificandosi per la finale di League Cup del prossimo mese.

Parlando dopo la vittoria ad Rotterdam, O’Neill ha evidenziato il carattere e la resilienza mostrati dai suoi giocatori: "Siamo stati dominanti in alcuni momenti e la fiducia è cresciuta dopo il pareggio. Ho detto ai giocatori che avrebbero avuto l’opportunità di giocare e l’hanno colta". Il Celtic affronterà Roma e Utrecht in casa, intervallati dalla trasferta a Bologna, nelle tre partite rimanenti della fase a gironi, puntando a centrare la qualificazione europea. O’Neill ha anche fatto una battuta: "Le mie due figlie erano favorevoli al mio ritorno, ma mia moglie diceva che probabilmente avrei sbagliato tutto. Finora non ho sbagliato niente. È stato fantastico. I risultati sono ciò che conta nella vita e sono stati fantastici".