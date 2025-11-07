Conference League, Kovacevic capocannoniere: il Celje sogna con il suo bomber croato

Franko Kovacevic continua a guidare la classifica marcatori della UEFA Conference League 2025/26, mantenendo due gol di vantaggio sui rivali nonostante sia rimasto a secco ieri. L’attaccante croato del Celje è stato protagonista assoluto dell’avvio di stagione europea: dopo la tripletta all’esordio contro l’AEK Atene (3-1), ha siglato una doppietta nella vittoria per 2-0 sul campo dello Shamrock Rovers nella seconda giornata. Nella successiva sfida interna contro il Legia Varsavia, vinta 2-1 dagli sloveni, non ha trovato la via del gol ma resta saldamente in vetta con 5 reti.

Alle sue spalle c'è il bosniaco Nardin Mulahusejnović (Noah), autore di tutte e tre le reti della formazione armena nella fase a gironi. A quota due gol si trova un gruppo numeroso di diciotto giocatori, tra cui Riad Bajić (AEK Larnaca), match winner sul campo del Crystal Palace, e Ismaïla Sarr, autore di una doppietta proprio per i londinesi contro l’AZ Alkmaar.

Classifica marcatori Conference League 2025/26

5 gol: Franko Kovačević (Celje)

3 gol: Nardin Mulahusejnović (Noah)

2 gol: Augustyniak (Legia), Bair (Lausanne-Sport), Bajić (AEK Larnaca), Diakite (Lausanne), Álvaro García (Rayo Vallecano), Kike Gómez (Lincoln Red Imps), Holse (Samsunspor), Ishak (Lech Poznań), Jović (AEK Atene), Koita (AEK Atene), Kutesa (AEK Atene), Mijnans (AZ Alkmaar), Mouandilmadji (Samsunspor), Musaba (Samsunspor), Ndour (Fiorentina), Palma (Lech Poznań), Parzyszek (KuPS Kuopio), Sarr (Crystal Palace).