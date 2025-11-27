Altra disfatta per il Liverpool. Curtis Jones sincero: "In questo momento siamo nella m...."

Ancora una serata da incubo per il Liverpool. I Reds hanno subito un’umiliante sconfitta casalinga contro il PSV Eindhoven (1-4) in Champions League, collezionando il nono k.o. nelle ultime dodici partite. La squadra di Slot appare completamente in difficoltà: in campionato occupa il 12° posto, mentre in Champions League è in 13ª posizione con 9 punti.

Al termine della partita, Curtis Jones, terzino destro e prodotto del vivaio, ha espresso tutta la sua frustrazione: "Non ho risposte. È semplicemente inaccettabile. Non devo nemmeno pensarci troppo. Sono così scioccato che mi mancano le parole. Giocare per la squadra che tifo rende tutto ancora più difficile.. Era da molto tempo che non vedevo il Liverpool attraversare un periodo come questo, con simili risultati. Ma combatteremo per questo stemma, faremo tutto il possibile per riportare questa squadra al vertice, per mostrare a tutti cosa rappresenta questo club e perché è considerata la migliore squadra del mondo. Ma in questo momento siamo nella merda, e la situazione deve cambiare".

L’allenatore Arne Slot ha provato a mantenere un tono ottimistico, pur sottolineando i problemi difensivi: "L’unica soluzione è affrontare la situazione adesso. Dobbiamo fare i conti con la realtà e lottare con tutte le nostre forze. È frustrante subire gol così facilmente. Dopo 45 minuti, non ci aspettiamo un pareggio ma di condurre. Invece continuiamo a subire reti subito dopo la ripresa". Nonostante le difficoltà, Slot ha dichiarato di sentirsi sostenuto dalla dirigenza: "Mi sento sicuro. Ho il supporto della società, che ci aiuta molto. Non ci chiamano ogni due minuti per ricordarmi che hanno fiducia in me, ma questi scambi mi fanno sentire appoggiato".