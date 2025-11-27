Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Altra disfatta per il Liverpool. Curtis Jones sincero: "In questo momento siamo nella m...."

Altra disfatta per il Liverpool. Curtis Jones sincero: "In questo momento siamo nella m...."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:26Calcio estero
Michele Pavese

Ancora una serata da incubo per il Liverpool. I Reds hanno subito un’umiliante sconfitta casalinga contro il PSV Eindhoven (1-4) in Champions League, collezionando il nono k.o. nelle ultime dodici partite. La squadra di Slot appare completamente in difficoltà: in campionato occupa il 12° posto, mentre in Champions League è in 13ª posizione con 9 punti.

Al termine della partita, Curtis Jones, terzino destro e prodotto del vivaio, ha espresso tutta la sua frustrazione: "Non ho risposte. È semplicemente inaccettabile. Non devo nemmeno pensarci troppo. Sono così scioccato che mi mancano le parole. Giocare per la squadra che tifo rende tutto ancora più difficile.. Era da molto tempo che non vedevo il Liverpool attraversare un periodo come questo, con simili risultati. Ma combatteremo per questo stemma, faremo tutto il possibile per riportare questa squadra al vertice, per mostrare a tutti cosa rappresenta questo club e perché è considerata la migliore squadra del mondo. Ma in questo momento siamo nella merda, e la situazione deve cambiare".

L’allenatore Arne Slot ha provato a mantenere un tono ottimistico, pur sottolineando i problemi difensivi: "L’unica soluzione è affrontare la situazione adesso. Dobbiamo fare i conti con la realtà e lottare con tutte le nostre forze. È frustrante subire gol così facilmente. Dopo 45 minuti, non ci aspettiamo un pareggio ma di condurre. Invece continuiamo a subire reti subito dopo la ripresa". Nonostante le difficoltà, Slot ha dichiarato di sentirsi sostenuto dalla dirigenza: "Mi sento sicuro. Ho il supporto della società, che ci aiuta molto. Non ci chiamano ogni due minuti per ricordarmi che hanno fiducia in me, ma questi scambi mi fanno sentire appoggiato".

Articoli correlati
Poker al Liverpool dopo i 6 gol al Napoli. Bosz: "Mai immaginato un risultato del... Poker al Liverpool dopo i 6 gol al Napoli. Bosz: "Mai immaginato un risultato del genere"
Dieci gol tra Napoli e Liverpool, è un PSV da impazzire: tanti ex Serie A protagonisti... Dieci gol tra Napoli e Liverpool, è un PSV da impazzire: tanti ex Serie A protagonisti
Disastro Liverpool, Slot al capolinea? L'unica pista percorribile porta ad Andoni... Disastro Liverpool, Slot al capolinea? L'unica pista percorribile porta ad Andoni Iraola
Altre notizie Calcio estero
Xabi Alonso elogia Vinicius: "Mi dispiace per il gol annullato. Ha avuto un impatto... Xabi Alonso elogia Vinicius: "Mi dispiace per il gol annullato. Ha avuto un impatto enorme"
Lucas Hernandez espulso, Luis Enrique non la prende bene: "Si deve controllare" Lucas Hernandez espulso, Luis Enrique non la prende bene: "Si deve controllare"
Il Pafos vera sorpresa della Champions: 1 sconfitta in 5 gare, alla prossima ci sarà... Il Pafos vera sorpresa della Champions: 1 sconfitta in 5 gare, alla prossima ci sarà la Juve
Altra disfatta per il Liverpool. Curtis Jones sincero: "In questo momento siamo nella... Altra disfatta per il Liverpool. Curtis Jones sincero: "In questo momento siamo nella m...."
Kairat Almaty, 10 tifosi percorrono 5.000 km per amore: l'omaggio del Copenaghen Kairat Almaty, 10 tifosi percorrono 5.000 km per amore: l'omaggio del Copenaghen
Atletico, Gimenez decisivo ed MVP contro l'Inter: "Dedicato a chi mi è stato vicino"... Atletico, Gimenez decisivo ed MVP contro l'Inter: "Dedicato a chi mi è stato vicino"
Koch deluso dopo il k.o. contro l'Atalanta: "Partita rovinata in 5 minuti, pensavamo... Koch deluso dopo il k.o. contro l'Atalanta: "Partita rovinata in 5 minuti, pensavamo di vincere"
Hancko: "Nello spogliatoio avevamo detto che i calci piazzati sarebbero stati decisivi"... Hancko: "Nello spogliatoio avevamo detto che i calci piazzati sarebbero stati decisivi"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
3 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
4 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
5 Julio Cesar: "Perché Chivu ha tolto Zielinski e Bonny? E Lautaro ce l'aveva con lui"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Sospiro di sollievo in casa Juventus: Vlahovic sta bene e punta la maglia da titolare per sabato
Immagine top news n.1 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine top news n.2 Chi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri
Immagine top news n.3 Rabiot: "Al Milan per vincere. Da sempre mi rivedo nel modo di pensare di Allegri"
Immagine top news n.4 Il Newcastle ci prova per Manu Koné ma Gasperini e la Roma hanno già deciso sul futuro
Immagine top news n.5 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
Immagine top news n.6 Gol e spettacolo in Champions League: Arsenal al comando, Mbappé trascina il Real
Immagine top news n.7 Palladino, debutto da sogno: l'Atalanta si conferma bella in Champions con CDK-Lookman
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.2 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.3 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.4 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Colavitto: "Rimini, ferita per tutto il calcio. Nel Girone C non ci sono match scontate"
Immagine news Serie A n.2 Zazzaroni: "Juventus, serve tempo a Spalletti. Roma non da Scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.3 E' nata col Bodo la Juventus di Spalletti? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nikolic affronta la Fiorentina, l'agente Borozan: "È un vincente. In futuro può allenare in Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Grosso contro il Como nel giorno del suo compleanno: "Hanno il coraggio portare avanti le loro idee"
Immagine news Serie A n.3 Pisacane: "Juve al livello del Como, lo dice la classifica. Ricordo quando dovevo marcare CR7"
Immagine news Serie A n.4 La Roma non vince in casa, il Bologna deve cambiare marcia. Fiorentina, obiettivo ottavi
Immagine news Serie A n.5 Milan-Como a Perth, c'è il sì dell'AFC: manca solo l'ok FIFA per la storica trasferta australiana
Immagine news Serie A n.6 Scusate il ritardo: Mbappé al centro del Real Madrid, numeri incredibili da agosto a oggi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "Col Cesena è uno scontro diretto. Vogliamo un risultato di prestigio"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Stillitano sarà presente al derby. Tifosi a Follo per chiedere un'inversione di tendenza
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa: "Mantova fra le più in forma, sarà difficile. Che bella l'accoglienza post derby"
Immagine news Serie B n.4 Padova, in stallo l'accordo Oughourlian-Figoli. Peghin resta alla finestra e cerca soci
Immagine news Serie B n.5 Samp, Fredberg: "Contestazione fa parte del calcio. Vorrei essere giudicato per il mio lavoro"
Immagine news Serie B n.6 Arriva il primo album dei Calciatori dedicato interamente alla Serie B: disponibile dal 19/12
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Atalanta U23 eliminata dalla Coppa Italia Serie C. Bocchetti: "Sono arrabbiato"
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Kerrigan pronto al reintegro. Liverani: "Sarà il primo acquisto di gennaio"
Immagine news Serie C n.3 Rimini verso l'esclusione. Pres. Pontedera tuona: "Campionato falsato, valori calpestati"
Immagine news Serie C n.4 Colavitto: "Rimini, ferita per tutto il calcio. Nel Girone C non ci sono match scontate"
Immagine news Serie C n.5 Menicucci: "Sembra quasi che non interessi a nessuno che il Bra possa rimanere in Serie C”
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, proposto un centrocampista straniero: potrebbe essere aggregato in prova
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.2 Svezia, la bandiera Sembrant dice addio alla Nazionale: dopo 17 anni e 5 medaglie al collo
Immagine news Calcio femminile n.3 Italdonne, Giugliano: "Affrontare gli USA è grande opportunità. Vedremo a che punto siamo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italdonne, si avvicina gara con gli USA. Le azzurre prendono le misure con l’'Inter&Co Stadium'
Immagine news Calcio femminile n.5 Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
Immagine news Calcio femminile n.6 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…