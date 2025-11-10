Il Wolsburg dice basta: esonerato il tecnico Paul Simonis dopo 10 giornate
Il Wolfsburg dice basta: attualmente 14esimo in Bundesliga ad un solo punto dalla zona retrocessione il club tedesco ha deciso di esonerare il tecnico Paul Simonis.
Questo l'annuncio della società dopo il ko contro il Werder Brema di venerdì: "Il VfL Wolfsburg ha annunciato la separazione dal suo allenatore, Paul Simonis. Il quarantenne è stato sollevato dall'incarico domenica sera con effetto immediato. Anche gli allenatori in seconda Peter van der Veen, Tristan Berghuis e Martin Darneviel lasciano il club. L'allenatore dell'Under 19, Daniel Bauer, assumerà il suo incarico fino a nuovo avviso".
PROGRAMMA 10^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Werder Brema-Wolfsburg 2-1
Sabato 8 novembre
Bayer Leverkusen-Heidenheim 6-0
Union Berlino-Bayern Monaco 2-2
Hoffenheim-Lipsia 3-1
Amburgo-Borussia Dortmund 1-1
Borussia Monchengladbach-Colonia 3-1
Domenica 9 novembre
Friburgo-St. Pauli 2-1
Stoccarda-Augsburg 3-2
Eintracht Francoforte-Mainz 1-0
LA CLASSIFICA DI BUNDESLIGA
1. Bayern Monaco 28
2. RB Lipsia 22
3. Borussia Dortmund 21
4. Stoccarda 21
5. Leverkusen 20
6. Hoffenheim 19
7. Eintracht 17
8. Werder Brema 15
9. Colonia 14
10. Friburgo 13
11. Union Berlino 12
12. Borussia M'Gladbach 9
13. Amburgo 9
14. Wolfsburg 8
15. Augsburg 7
16. FC St. Pauli 7
17. Mainz 5
18. Heidenheim 5
