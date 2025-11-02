Bundesliga, balzo Hoffenheim che chiude la 9^ giornata: il quadro completo e la classifica

L'Hoffenheim supera 2-3 il Wolfsburg e si chiude così la nona giornata nella Bundesliga tedesca. Primo tempo equilibrato, nel quale il Wolfsburg si era portato in vantaggio con Amoura al 14' vedendo l'Hoffenheim pareggiare al 31'. Nella ripresa in vantaggio ci è andato l'Hoffenheim con Proemel al 50', poi nuovo pareggio di Amoura e infine rimonta ospite ancora con Burger al 62' e la rete della vittoria di Bebou all'84'. La squadra di Christian Ilzer con questo successo si porta al quinto posto a 16 punti, mentre il Wolfsburg rimane ancorato al 10mo posto.

Vediamo di seguito tutti i risultati della 9^ giornata in Bundesliga e la classifica aggiornata.

Venerdì 31 ottobre

Augsburg - Borussia Dortmund 0-1

Sabato 1 novembre

Mainz - Werder Brema 1-1

Lipsia - Stoccarda 3-1

Union Berlino - Friburgo 0-0

St. Pauli - Borussia Monchengladbach 0-4

Heidenheim - Eintracht Francoforte 1-1

Bayern Monaco - Bayer Leverkusen 3-0

Domenica 2 novembre

Colonia - Amburgo 4-1

Wolfsburg - Hoffenheim 2-3

CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 27

2. Lipsia 22

3. Borussia Dortmund 20

4. Stoccarda 18

5. Hoffenheim 16

6. Bayer Leverkusen 17

7. Colonia 14

8. Eintracht Francoforte 14

9. Werder Brema 12

10. Wolfsburg 11

11. Union Berlino 11

12. Friburgo 10

13. Amburgo 8

14. Augsburg 7

15. St. Pauli 7

16. Borussia Monchengladbach 6

17. Mainz 5

18. Heidenheim 5

MARCATORI

12 reti: Kane (Bayern Monaco)

6 reti: Burkardt (Eintracht Francoforte)

5 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco), Uzun (Eintracht Francoforte), Baumgartner (Lipsia), Asllani (Hoffenheim), Guirassy (Borussia Dortmund), Tabakovic (Borussia Monchengladbach)