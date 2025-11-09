Dalla Germania: terremoto in casa Wolsfburg, esonerato Simonis per risultati impietosi

Saltano panchine anche in Bundesliga. D'altronde 8 punti in 10 partite sono una miseria per gli standard del Wolfsburg che, secondo quanto rivelato da Sky Sport DE avrebbe preso una decisione fortissima nelle ultime ore: esonerare con effetto immediato dall’allenatore Paul Simonis.

La decisione, secondo le informazioni riportate dall'emittente satellitare, è stata comunicata nelle ultime ore al tecnico di 40 anni olandese. La dirigenza però non perde tempo, anche se la pausa nazionali di novembre permette riflessioni importanti, perché sono già in corso colloqui con potenziali successori. Quasi del tutto escluso che Simonis diriga l’allenamento del Wolfsburg nella giornata di domani.

L'allenatore olandese, ingaggiato solo lo scorso luglio e prima dell'inizio della stagione 2025/26, sperava di portare i Lupi tedeschi addirittura in competizioni europee, ma ha già subito la sesta sconfitta in campionato: con soli 8 punti in 10 giornate, il club di Bundesliga ha eguagliato lo storico bilancio negativo della stagione 2012/13. Decisiva, dunque, l'ultima sconfitta subita dal Wolsfburg in trasferta contro il Werder Brema per 2-1.