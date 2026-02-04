Coupe de France, il quadro è quasi completo: avanti anche il Lens che cala il poker

Non ci sono grandi sorprese nel mercoledì di Coupe de France. Si sono giocate 5 partite, con Lione, Lorient, Nizza, Tolosa e Lens che staccano il biglietto per i quarti di finale e si aggiungono a Marsiglia e Reims, questi ultimi sono gli unici rappresentanti della Ligue 2. Domani sera si completerà il quadro con Strasburgo-Monaco. Questi i risultati:

Martedì 3 febbraio

Reims - Le Mans 3-0

Marsiglia - Rennes 3-0

Mercoledì 4 febbraio

Lione - Laval 2-0

Lorient - Paris FC 2-0

Nizza - Montpellier 3-2

Tolosa - Amiens 1-0

Troyes - Lens 2-4

Giovedì 5 febbraio

Strasburgo - Marsiglia