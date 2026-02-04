Coupe de France, il quadro è quasi completo: avanti anche il Lens che cala il poker
Non ci sono grandi sorprese nel mercoledì di Coupe de France. Si sono giocate 5 partite, con Lione, Lorient, Nizza, Tolosa e Lens che staccano il biglietto per i quarti di finale e si aggiungono a Marsiglia e Reims, questi ultimi sono gli unici rappresentanti della Ligue 2. Domani sera si completerà il quadro con Strasburgo-Monaco. Questi i risultati:
Martedì 3 febbraio
Reims - Le Mans 3-0
Marsiglia - Rennes 3-0
Mercoledì 4 febbraio
Lione - Laval 2-0
Lorient - Paris FC 2-0
Nizza - Montpellier 3-2
Tolosa - Amiens 1-0
Troyes - Lens 2-4
Giovedì 5 febbraio
Strasburgo - Marsiglia
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del "rischio". Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
