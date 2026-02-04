Ufficiale
Galatasaray, addio al "Messi austriaco": Yusuf Demir rescinde il contratto
TUTTO mercato WEB
Dopo aver raccolto appena 125 minuti in stagione, Yusuf Demir (22) lascia il Galatasaray a titolo gratuito.
Il fantasista austriaco di origini turche ha faticato ad imporsi con il club capitolino, ed ora potrebbe tornare in Austria, dove il Rapid vorrebbe riabbracciarlo a quasi cinque anni dalla sua partenza.
Ad inizio carriera, le aspettative su Demir erano altissime: soprannominato il "Messi austriaco", nel 2021 ha anche avuto la possibilità di congiungersi al suo eponimo al Barcellona, ma senza riscuotere successo. Da lì il passaggio al Galatasaray.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Serie A
Serie B
Carrarese, Pasciuti: "Tenuti stretti gli elementi più rappresentativi come Zanon. Qui c'è ambizione"
Serie C
Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"
Pronostici
Calcio femminile