Copa del Rey, Athletic espugna Valencia al 96' ed è semifinale. Avanti anche la Real Sociedad
TUTTO mercato WEB
Serata di festa in terra basca, dove Real Sociedad e Athletic Bilbao staccano il biglietto per le semifinali di Copa del Rey e si aggiungono al Barcellona. Successo per 2-3 per la Real sul campo dell'Alavés, con partitra ribaltata nell'ultimo quarto d'ora. L'Athletic vince al "Mestalla" contro il Valencia al 96': nel primo tempo fa tutto Sadiq Umar, con l'ex Roma che si fa autorete e poi rimedia segnando per il Valencia. Ma nei minuti di recupero della partita la decide Inaki Williams. Il quadro si completerà domani con Betis-Atlético Madrid.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Ora in radio
Primo piano
Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Serie A
Serie B
Carrarese, Pasciuti: "Tenuti stretti gli elementi più rappresentativi come Zanon. Qui c'è ambizione"
Serie C
Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"
Pronostici
Calcio femminile