Man City in finale di EFL Cup, Guardiola: "Speriamo di arrivare sani a marzo"
Pep Guardiola esalta il suo Manchester City dopo il successo degli sky blues contro il Newcastle, che è valso l'accesso alla finale di EFL Cup dove sfiderà l'Arsenal a Wembley il 22 maggio.
"Speriamo di arrivare tutti sani e salvi a marzo per competere contro una squadra eccezionale e di prima classe. Succederanno molte cose. Speriamo di arrivare in forma, bene, tutti pronti. Non vedo l'ora. Questo è tutto".
Sulla partita contro il Newcastle: "Abbiamo ottenuto un buon risultato in entrambe le partite, quindi abbiamo iniziato la partita non con uno 0-0, ma con un 2-0, ma abbiamo iniziato la partita, tutto può succedere. Siamo partiti con il ritmo giusto, lo slancio giusto, tutto è andato davvero, davvero bene".
Editoriale di Raimondo De Magistris
1
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"
