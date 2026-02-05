Man City in finale di EFL Cup, Guardiola: "Speriamo di arrivare sani a marzo"

Pep Guardiola esalta il suo Manchester City dopo il successo degli sky blues contro il Newcastle, che è valso l'accesso alla finale di EFL Cup dove sfiderà l'Arsenal a Wembley il 22 maggio.

"Speriamo di arrivare tutti sani e salvi a marzo per competere contro una squadra eccezionale e di prima classe. Succederanno molte cose. Speriamo di arrivare in forma, bene, tutti pronti. Non vedo l'ora. Questo è tutto".

Sulla partita contro il Newcastle: "Abbiamo ottenuto un buon risultato in entrambe le partite, quindi abbiamo iniziato la partita non con uno 0-0, ma con un 2-0, ma abbiamo iniziato la partita, tutto può succedere. Siamo partiti con il ritmo giusto, lo slancio giusto, tutto è andato davvero, davvero bene".