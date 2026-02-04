EFL Cup, la finale sarà Arsenal-Man City. Newcastle ko all'Etihad Stadium
Sarà Arsenal-Manchester City la finale di Coppa di Lega inglese 2025/26. La squadra di Pep Guardiola, dopo aver battuto all'andata il Newcastle a St. James' Park, si ripete anche all'Etihad Stadium: 3-1 il finale, pratica archiviata in 45' grazie alla doppietta di Marmoush e al gol di Tijjani Reijnders. Per la bandiera il gol di Elanga al 62'.
Solo panchina per Gianluigi Donnarumma, niente derby pertanto con Sandro Tonali rimasto in campo per tutti e 90 i minuti. L'atto conclusivo del torneo si giocherà il 22 marzo a Wembley. Il torneo è stato vinto per 8 volte dai citizens, l'ultimo dei quali nel 2021. Solo due successi per l'Arsenal, l'ultimo addirittura nel 1993.
