Coppa d'Africa, Salah male e Lookman letale: Nigeria da medaglia di bronzo, Egitto ko ai rigori
La Nigeria chiude la Coppa d'Africa al terzo posto. Cade nella "finalina" disputata a Casablanca l'Egitto di Mohamed Salah, che non ha mai dimostrato di essere dentro la partita. Giunti al termine dei tempi regolamentari, la medaglia di bronzo è stata decisa ai calci di rigore: il laziale Dele-Bashiru ha calciato male dagli undici metri, poi Ademola Lookman e compagni hanno chiuso i giochi anche grazie all'errore del faraone del Liverpool e di Marmoush del City.
Le Super Eagles conquistano la finale per il terzo posto del torneo continentale, Shobeir non riesce a intuire la conclusione dal dischetto dell'attaccante dell'Atalanta che chiude la CAN 2025 con un rigore vincente. Risolta così al terno al lotto dei rigori una partita bloccata dall'inizio alla fine.
Il risultato
Egitto - Nigeria 0-0 (d.c.r. 0-1)