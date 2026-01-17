Coppa d'Africa, Salah male e Lookman letale: Nigeria da medaglia di bronzo, Egitto ko ai rigori

La Nigeria chiude la Coppa d'Africa al terzo posto. Cade nella "finalina" disputata a Casablanca l'Egitto di Mohamed Salah, che non ha mai dimostrato di essere dentro la partita. Giunti al termine dei tempi regolamentari, la medaglia di bronzo è stata decisa ai calci di rigore: il laziale Dele-Bashiru ha calciato male dagli undici metri, poi Ademola Lookman e compagni hanno chiuso i giochi anche grazie all'errore del faraone del Liverpool e di Marmoush del City.

Le Super Eagles conquistano la finale per il terzo posto del torneo continentale, Shobeir non riesce a intuire la conclusione dal dischetto dell'attaccante dell'Atalanta che chiude la CAN 2025 con un rigore vincente. Risolta così al terno al lotto dei rigori una partita bloccata dall'inizio alla fine.