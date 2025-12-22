Liga Portugal, Alverca-Porto 0-3. I Dragoes di Farioli allungano in vetta

Vittoria in trasferta per il Porto in casa dell'Alverca, nel match valido per la 15ª giornata della Liga Portugal. Decidono la sfida le reti di Sainz al 29' e al 69' e di Varela al 57'. Con questo successo i Dragoes allenati dall'italiano Francesco Farioli allungano in vetta a 43 punti, in attesa delle gare di Sporting CP e Benfica in programma fra questa sera e domani sera. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

LIGA PORTUGAL - 15ª GIORNATA

Estoril-Sporting Braga 1-0

Gil Vicente-Rio Ave 2-2

Estrela-Moreirense 0-0

AFS-Nacional 2-2

Tondela-Casa Pia 1-2

Santa Clara-Arouca 0-0

Alverca-Porto 0-3

Lunedì 22 dicembre

Ore 21:45 - Benfica-Famalicao

Martedì 23 dicembre

Ore 21:45 - Vitoria Guimaraes-Sporting CP

CLASSIFICA

Porto 43

Sporting CP 35*

Benfica 32*

Gil Vicente 26

Sporting Braga 25

Famalicao 23*

Vitoria Guimaraes 21*

Moreirense 21

Estoril 17

Rio Ave 17

Alverca 17

Santa Clara 16

Nacional 16

Estrela 15

Casa Pia 13

Arouca 13

Tondela 9

AFS 4

* una gara in meno