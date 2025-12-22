Liga Portugal, Alverca-Porto 0-3. I Dragoes di Farioli allungano in vetta
Vittoria in trasferta per il Porto in casa dell'Alverca, nel match valido per la 15ª giornata della Liga Portugal. Decidono la sfida le reti di Sainz al 29' e al 69' e di Varela al 57'. Con questo successo i Dragoes allenati dall'italiano Francesco Farioli allungano in vetta a 43 punti, in attesa delle gare di Sporting CP e Benfica in programma fra questa sera e domani sera. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
LIGA PORTUGAL - 15ª GIORNATA
Estoril-Sporting Braga 1-0
Gil Vicente-Rio Ave 2-2
Estrela-Moreirense 0-0
AFS-Nacional 2-2
Tondela-Casa Pia 1-2
Santa Clara-Arouca 0-0
Alverca-Porto 0-3
Lunedì 22 dicembre
Ore 21:45 - Benfica-Famalicao
Martedì 23 dicembre
Ore 21:45 - Vitoria Guimaraes-Sporting CP
CLASSIFICA
Porto 43
Sporting CP 35*
Benfica 32*
Gil Vicente 26
Sporting Braga 25
Famalicao 23*
Vitoria Guimaraes 21*
Moreirense 21
Estoril 17
Rio Ave 17
Alverca 17
Santa Clara 16
Nacional 16
Estrela 15
Casa Pia 13
Arouca 13
Tondela 9
AFS 4
* una gara in meno
