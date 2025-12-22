Santos, insidia Flamengo per Neymar. Filipe Luis vuole l'ex Barcellona

Il futuro di Neymar potrebbe vederlo nuovamente cambiare maglia. Il Flamengo ha infatti intensificato i contatti per l’attaccante classe 1992, avviando nelle ultime ore un dialogo diretto con il giocatore e il suo entourage per valutare un trasferimento a parametro zero visto il contratto in scadenza con il Santos.

Il club di Rio de Janeiro punta su un progetto tecnico ambizioso e su un legame personale importante: in panchina c’è Filipe Luís, ex compagno di nazionale e amico di lunga data dell'ex Barcellona, protagonista di una stagione ricca di successi. L’idea del Flamengo è chiara: offrire al fuoriclasse brasiliano un contesto competitivo e strutturato per ritrovare continuità e arrivare nelle migliori condizioni al Mondiale del prossimo anno, vero obiettivo del numero dieci.

Nel frattempo resta viva anche l’opzione Peixe. Il club che ha lanciato Neymar nel calcio mondiale è al lavoro per prolungare il contratto in scadenza a fine anno fino a dicembre 2026. La decisione definitiva è attesa a breve, anche in relazione all’imminente intervento al ginocchio a cui il giocatore dovrà sottoporsi.