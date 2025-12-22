AFC Champions League, l'Al-Hilal già qualificato. Tutti i risultati di giornata

Sono andate in archivio le quattro gare in programma quest'oggi per la sesta giornata della League Phase della AFC Champions League, massima competizione per club dell'Asia.

Nel pomeriggio l'Al-Hilal di Simone Inzaghi ha centrato la sesta vittoria su sei gare disputate (qualificazione già in tasca), battendo per 1-0 l'Al Sharjah, ma sono da registrare anche le vittorie per 2-1 degli iraniani del Tractor sull'Al-Duhail, quella per 5-0 dell'Al-Ahli degli ex Serie A Roger Ibanez e Mehri Demiral sull'Al Shorta e infine quella dell'Al-Gharafa sull'Al-Wahada grazie alla rete di Sano.

Di seguito la classifica aggiornata del Gruppo Ovest della AFC Champions League:

AFC Champions League - OVEST

Al-Hilal 18

Tractor 14

Al Ahli 13

Al-Wahda 13

Al-Ahli Dubai 10*

Al-Duhail 7

Al Sharjah 7

Al-Ittihad 6*

Al-Gharafa 6

Al-Sadd 2*

Al-Shorta 1

Nasaf Qarshi 0*

* una gara in meno