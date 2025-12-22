AFC Champions League, l'Al-Hilal già qualificato. Tutti i risultati di giornata
Sono andate in archivio le quattro gare in programma quest'oggi per la sesta giornata della League Phase della AFC Champions League, massima competizione per club dell'Asia.
Nel pomeriggio l'Al-Hilal di Simone Inzaghi ha centrato la sesta vittoria su sei gare disputate (qualificazione già in tasca), battendo per 1-0 l'Al Sharjah, ma sono da registrare anche le vittorie per 2-1 degli iraniani del Tractor sull'Al-Duhail, quella per 5-0 dell'Al-Ahli degli ex Serie A Roger Ibanez e Mehri Demiral sull'Al Shorta e infine quella dell'Al-Gharafa sull'Al-Wahada grazie alla rete di Sano.
Di seguito la classifica aggiornata del Gruppo Ovest della AFC Champions League:
AFC Champions League - OVEST
Al-Hilal 18
Tractor 14
Al Ahli 13
Al-Wahda 13
Al-Ahli Dubai 10*
Al-Duhail 7
Al Sharjah 7
Al-Ittihad 6*
Al-Gharafa 6
Al-Sadd 2*
Al-Shorta 1
Nasaf Qarshi 0*
* una gara in meno
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.