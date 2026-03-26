Coppa d'Asia, posticipato il sorteggio dell'edizione 2027 in Arabia Saudita

La Confederazione calcistica asiatica (AFC) ha confermato oggi che il sorteggio finale della Coppa d'Asia AFC Arabia Saudita 2027, previsto per l'11 aprile 2026 a Riyadh, in Arabia Saudita, è stato rinviato. La decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione al fine di garantire la partecipazione senza interruzioni di tutte le parti interessate alla cerimonia del sorteggio finale.

L'AFC ha espresso il proprio apprezzamento al Comitato Organizzatore Locale della Coppa d'Asia AFC Arabia Saudita 2027 per la piena disponibilità a ospitare il sorteggio come previsto, e ringrazia per la comprensione e la continua collaborazione le Federazioni Partecipanti, i tifosi e le parti interessate. Ulteriori aggiornamenti sulle nuove modalità per il sorteggio finale saranno comunicati a tempo debito.