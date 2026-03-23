Costa d'Avorio, Diomandé infortunato: torna fra i convocati l'ex Arsenal Pepé al suo posto
I Mondiali 2026 sono ormai alle porte e la Costa d'Avorio è fra le squadre già sicure di partecipare alla prossima manifestazione iridata. Il ct Emerse Faé ha diramato gli scorsi giorni la lista dei giocatori convocati per la sosta delle nazionali di marzo, che include la prima convocazione di Elye Wahi e il ritorno di diversi giocatori chiave, in vista delle amichevoli contro Corea del Sud e Scozia.
La lista ha subito però una modifica dell'ultimo minuto. Yan Diomandé è infatti stato escluso a causa di un infortunio alla spalla, venendo sostituito da Nicolas Pepé . Dopo essere rimasto ai margini negli ultimi mesi, in particolare durante la Coppa d'Africa 2025, l'esterno del Villarreal ed ex Arsenal, fa così il suo ritorno nella nazionale nigeriana. Un'importante opportunità per lui di rilanciare la sua carriera dunque, per provare a strappare all'ultimo la convocazione al Mondiale.
La lista completa dei convocati:
Portieri: Yahia Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont.
Difensori: Emmanuel Agbadou, Clément Akpa, Ousmane Diomandé, Guela Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo.
Centrocampisti: Séko Fofana, Franck Kessié, Parfait Guiagon, Christ Oulaï, Ibrahim Sangaré, Jean-Mickaël Seri.
Attaccanti: Simon Adingra, Amad Diallo, Nicolas Pepé, Martial Godo, Evann Guessand, Bazoumana Touré, Bénie Traoré, Elye Wahi
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