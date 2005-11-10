Cristiano Ronaldo lascia la Nazionale portoghese: tutte le reazioni

Dopo vent'anni, 234 presenze e 146 gol l'avventura di Cristiano Ronaldo con la maglia della Nazionale portoghese si è chiusa oggi. Ad annunciarlo lo stesso campione con un messaggio pubblicato sui propri canali social.

Di seguito vi proponiamo tutte le reazioni alla decisione dell'ex campione di Manchester United, Real Madrid e Juventus!

Ore 13:39, Gonçalo Ramos - "Grazie di tutto" è il breve messaggio che Gonçalo Ramos, attuale centravanti del Milan ha voluto lasciare in calce al post con il quale CR7 ha dato l'addio alla Nazionale.

Ore 13:34, Nani - In campo insieme in 130 occasioni, sia con la maglia del Manchester United che con quella del Portogallo, CR7 e Nani sono state una delle coppie di attaccanti più prolifiche delle ultime decadi. Ecco il messaggio che Nani ha voluto rivolvere all'ex compagno: "Congratulazioni, fratello, per questo splendido percorso! Ci hai ispirato tutti e ci hai fatto credere che, come portoghesi, potevamo essere i migliori al mondo. Ci hai resi orgogliosi di noi stessi, come popolo e come squadra. Sei e sarai sempre un punto di riferimento per tutti noi che ti seguiamo e che condividiamo momenti meravigliosi con te, dentro e fuori dal campo. La Nazionale è l'apice delle nostre carriere e sono incredibilmente orgoglioso di aver fatto parte della sua storia. Per me, sei il migliore di tutti i tempi, non solo per il giocatore che sei stato e per tutto ciò che hai dato alla nostra Nazionale, ma anche per ciò che hai rappresentato per tutti noi. Anche quando spesso non eravamo d'accordo, siamo sempre cresciuti, migliorati e abbiamo imparato. E ti dobbiamo anche questo. Per tutto questo, posso solo dire: grazie mille, Capitano! Ciò che hai fatto per il Portogallo e per tutti noi non sarà mai dimenticato".

Ore 13:30, Reinaldo Teixeira - Queste le parole del presidente della Liga Portugal, la massima serie del calcio portoghese, all'addio di Cristiano Ronaldo alla Nazionale: "La parabola di Cristiano Ronaldo, come persona e come calciatore, è da tempo indissolubilmente legata al nome del Portogallo. È - e continuerà ad essere per molti anni - un simbolo della nostra identità culturale e dell'inestimabile valore che apporta a questa passione condivisa da milioni di cittadini in tutto il mondo: il calcio. Il suo addio alla nazionale è una decisione, come tante altre nella sua vita, che ha un profondo impatto su molte persone a livello globale. Non ho dubbi nell'affermare che sia una personalità che trascende paesi e culture, qualcosa di cui noi portoghesi possiamo essere orgogliosi, sempre per il modo in cui si è affermato: come uno di noi. Ciò che ci hai dato non può essere racchiuso in poche righe o commenti. E continuerai a darci. Sono convinto che, pur avendo definitivamente appeso al chiodo la maglia della nazionale, il sentimento e la consapevolezza di essere portoghese rimarranno impressi sulla tua pelle e nelle tue emozioni. Cristiano Ronaldo saprà intrecciare il suo declino da giocatore con l'industria e l'arte che ha lasciato un segno indelebile da quando il suo nome ha iniziato a suscitare meraviglia. La sua storia sarà eterna, così come la nostra gratitudine per ciò che ci ha donato e continuerà a donarci. A nome della Liga Portugal e a nome mio personale, grazie di cuore!"

Ore 13:28, Bruno Fernandes - Arriva, via Instagram anche il post di Bruno Fernandes, compagno di Nazionale di CR7 e attuale capitano del Manchester United: "Grazie per avermi ispirato. È stato un privilegio poter condividere i grandi momenti della nostra Nazionale con il mio idolo d'infanzia".

Ore 13:26, Neymar - Una sola parola è quella che Neymar ha scelto di usare per commentare la notizia dell'addio di CR7 alla Nazionale portoghese in calce al post del fenomeno lusitano: "Leggenda".

Ore 12:50, Pedro Proença - Anche Pedro Proença, presidente della Federcalcio portoghese, ha pubblicato un lungo messaggio indirizzato a Cristiano Ronaldo dopo la notizia del suo addio alla Nazionale Portoghese: "Per il Portogallo, Cristiano Ronaldo sarà più di un semplice giocatore. Un uomo, un atleta, un modello, un eroe, un leader. Il nostro Capitano. Nel giorno in cui annuncia il suo ritiro dalla Nazionale, a nome della Federazione Calcistica Portoghese e di tutto il calcio portoghese, ringraziamo Cristiano Ronaldo per tutto ciò che ci ha dato. E ha dato tantissimo. Più delle vittorie, dei trofei e dei record, più dello status di giocatore più internazionale di tutti i tempi e di miglior marcatore della nostra storia, ciò che rimane è il suo esempio e la sua ispirazione. L'ispirazione di chi ha portato il Portogallo in tutto il mondo. Che, in ogni angolo del pianeta, ogni volta che si parlava del Portogallo, qualcuno nominasse Cristiano Ronaldo. E l'esempio per tutti coloro che sognano di migliorarsi ogni giorno. Come presidente della Federazione Calcistica Portoghese, ringrazio Cristiano Ronaldo per tutto il supporto dimostrato nell'ultimo anno e mezzo. Per le conversazioni e la vicinanza. Le porte della Federazione Calcistica Portoghese saranno sempre aperte per Cristiano Ronaldo. Grazie di tutto e di molto altro ancora. Per Sempre il nostro Capitano".

Ore 12:42, Antonio José Seguro - Arriva anche il messaggio del Presidente della Repubblica portoghese Antonio José Seguro alla notizia dell'addio alla Nazionale di Cristiano Ronaldo: "A nome del Portogallo, ringrazio Cristiano Ronaldo per come ha rappresentato la Nazionale, per aver ispirato il popolo portoghese e per aver portato il nome del Portogallo in tutto il mondo. Immagino che questo sia uno dei giorni più difficili della carriera sportiva di Cristiano Ronaldo, ma sono certo che, come è accaduto tante altre volte, abbia il popolo portoghese al suo fianco. So anche che il Portogallo continuerà a contare sul suo amore per il Paese, che rappresenterà sempre con la dedizione che ha profuso in ogni allenamento, in ogni partita, in ogni gol che ha riempito tutti di gioia. Tantissimi auguri, Cristiano. E grazie di cuore".

Ore 12:31, Katia Aveiro - C'è un velo di polemica nelle brevi parole scritte da Katia Aveiro, altra sorella di CR7 alla notizia della decisione di salutare la Nazionale portoghese da parte dell'ex campione di Real Madrid, Manchester United e Juventus: "Potrei dire tante cose. Ma solo il tempo le dirà. Ve lo dico io. È enorme, è gigantesco. È leggendario. Fino alla fine".

Ore 12:23, Luis Montenegro - Le reazioni alla notizia sull'addio di CR7 al Portogallo superano anche i confini del mondo del pallone. Queste le parole, diffusa via social, di Luis Montenegro, primo ministro del Portogallo: "Grazie! Quello che hai fatto in campo per il Portogallo risuonerà nell'eternità. E ora, fuori dal campo, continuerai comunque a essere il Portogallo nel mondo"

Ore 12:21, Elma Aveiro - "Il più grande orgoglio della mia vita. Ti amo. Sempre con te" è questo il primo post social legato all'addio di Cristiano Ronaldo alla maglia della Nazionale portoghese pubblicato via Instagram da Elma Aveiro, sorella del campione ex di Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Ore 12:16, Pepe - Uno dei giocatori che più ha legato la propria carriera a quella di CR7 è stato senza dubbio Pepe. I due fra Nazionale e Real Madrid sono scesi in campo assieme in 348 partite, per un totale di 28.097 minuti fianco a fianco. Per questo quello dell'ex difensore è stato uno dei primi messaggio in risposta all'annuncio dell'addio di Ronaldo alla Nazionale portoghese: "È stato più che calcio. Grazie per tutto Cris".

Ore 12:11, Rio Ferdinand - Una delle prime reazioni alla notizia arriva da Rio Ferdinad, ex compagno di CR7 ai tempi dello United. Poche parole, quelle scritte in calce al post del campione lusitano, ma che danno il senso della carriera vissuta dal classe 1985: "È stato un film fratello".