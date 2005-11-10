Raphinha rinnova con il Barcellona: l'attaccante brasiliano firma fino al 2030

Il Barcellona blinda uno dei protagonisti della sua nuova era. Il club catalano ha annunciato il rinnovo di contratto di Raphael Dias Belloli, meglio conosciuto come Raphinha, che ha prolungato il proprio accordo fino al 30 giugno 2030. Una scelta che certifica il peso raggiunto dal brasiliano all'interno del progetto blaugrana, dopo un percorso iniziato nell'estate del 2022.

Dal Leeds alla consacrazione in blaugrana

Arrivato in Catalogna dal Leeds United, Raphinha sta vivendo la sua quinta stagione con la maglia del Barcellona. In 190 presenze ha realizzato 94 gol, contribuendo alla conquista di tre titoli della Liga (2022/23, 2024/25 e 2025/26), una Coppa del Re e tre Supercoppe di Spagna. Numeri che gli hanno permesso di entrare anche nella storia del club: nella sfida contro l'Aston Villa ha raggiunto Adriano Correia al quarto posto nella classifica dei brasiliani con più presenze nella storia del Barça.

Un inizio di stagione da fuoriclasse

Il rinnovo arriva nel momento migliore della sua esperienza catalana. Nella stagione 2026/27 Raphinha ha già messo a segno 19 reti nelle prime partite ufficiali: 15 in Liga e 4 in Champions League. Numeri che lo hanno portato in vetta alla classifica marcatori del campionato spagnolo e tra i migliori bomber del calcio europeo.