CR7 lascia la Nazionale Portoghese. I messaggi di Sporting, United e Juve. Latita il Real

Continuano ad arrivare le reazioni social del mondo del pallone e non solo alla notizia del ritiro dalla Nazionale portoghese di Cristiano Ronaldo. Immancabili quelle dei club che ne hanno contraddistinto la carriera. Con un'assenza che fa molto rumore.. quella del Real Madrid.

Iniziando da quella dello Sporting Lisbona, società nella quale CR7 ha mosso i primi passi nel calcio professionistico: "Grazie per tutto ciò che hai fatto per la nostra Nazione. Per sempre nella storia del Portogallo".

Successivamente è stata la volta del Manchester United, club nel quale Ronaldo ha militato in due occasioni diverse, dal 2003 al 2009 e dal 2021 al 2023: "Congratulazioni per una carriera internazionale incredibile Cristiano. Goditi il ritiro".

Ecco quello della Juventus, dove ha giocato dal 2018 al 2021: "Congratulazioni per l'incredibile percorso al servizio del Portogallo, Cristiano".

Nota a cui fa eco l'attuale club di Ronaldo, l'Al-Nassr: "Questo non è solo un capitolo. È storia che hai plasmato. Sei un'icona per il mondo intero, non solo per il Portogallo. Il Portogallo è nel tuo cuore e tu sei nel cuore del mondo. Una pagina si è voltata, ma c'è una storia che scriveremo insieme nella tua casa, Al Nassr".

Infine il saluto della FPF, la Federcalcio del Portogallo: "Un semplice grazie non basta per esprimere la nostra gratitudine per tutto ciò che Cristiano Ronaldo ha fatto per il Portogallo"