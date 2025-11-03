Cristiano Ronaldo sul dibattito eterno: "Messi migliore di me? Non sono d'accordo"

È meglio Leo Messi o Cristiano Ronaldo? Sul dibattito che da molti anni divide gli appassionati di calcio interviene, non certo per la prima volta, uno dei due diretti interessati. Stiamo parlando dell'attaccante portoghese che, come già fatto in passato, ha fatto capire di non sentirsi inferiore a nessuno, nemmeno a quello che per molti è il migliore della storia del calcio.

Il teatro delle sue dichiarazioni è quello di un'intervista con Piers Morgan: è stata annunciata la prossima uscita dell'intervista con lui a 360 gradi dallo stesso Cristiano Ronaldo, in un teaser già pubblicato sui canali social.

L'intervista completa non sarà pubblicata prima del 4 novembre, anche se questo breve teaser affronta già una domanda che riaccende l'eterno dibattito tra i tifosi di tutto il mondo: Messi è migliore di Cristiano Ronaldo? La stella portoghese ha risposto senza mezzi termini. Il giornalista gli ha chiesto: "Dicono che Messi sia migliore di te, cosa ne pensi?". Cristiano ha risposto chiaramente e senza esitazione: "Messi è migliore di me? Non sono d'accordo con questa opinione. Non voglio essere umile".

Una delle domande che si intravedono dal video, legata all'argomento, si riferisce al suo ex compagno di squadra del Manchester United, Wayne Rooney. Il giornalista ricorda come l'inglese abbia affermato che Messi fosse un giocatore superiore al portoghese, al che Cristiano ha risposto: "Non mi dà alcun fastidio".