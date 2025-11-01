Cristiano Ronaldo a 952 gol in carriera, Conceicao da 4-0 a 4-4: i risultati in Saudi Pro League

L'Al-Nassr supera 2-1 l'Al-Feiha in rimonta grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo: il gol decisivo lo mette a segno addirittura al 15° minuto di recupero su calcio di rigore. Con questi gol CR7 si porta a quota 952 gol in carriera.

Pazzo pareggio per l'Al-Ittihad dell'ex tecnico del Milan, Sergio Conceicao: da 4-0 a 4-4 con tre reti segnate negli ultimi 12 minuti, due delle quali in pieno recupero. Solo una sconfitta per l'Al-Qadisiya di Mateo Retegui: 2-0 dall'Al-Tawoon. Di seguito i risultati e la classifica della Saudi Pro League.

I risultati delle gare di oggi:

Al Tawoon-Al Qadisiya 2-0

57' Al-Ahmed, 66' Fulgini

Al-Khaleej-Al Ittihad 4-4

14' e 47' King (AK), 18' e 37' rig. Fortounis (AK), 51' e 86' Diaby (AI), 90+6' Mitaj (AI), 90+8' Al-Ghamdi (AI)

Al Nassr-Al Feiha 2-1

13' Jason (AF), 37' e 90+15' rig. Cristiano Ronaldo (AN)

Il programma completo della 7^ giornata in Saudi Pro League

Al Hilal - Al Shabab 1-0

Al Okhdood - Al Najma 2-1

Al Ahli - Al Riyadh 1-1

Al Kholood - Neom 2-3

Damac - Al Fateh 1-1

Al Ettifaq - Al Hazem 2-2

Al Taawon - Al Qadisiya 2-0

Al Khaleej - Al Ittihad 4-4

Al Nassr - Al Fayha 2-1

CLASSIFICA

1. Al Nassr 21

2. Al Taawon 18

3. Al HIlal 17

4. Al Qadisiya 14

5. Al Ahli Saudi 13

6. Neom 13

7. Al Khaleej 11

8. Al Ittihad 11

9. Al Kholood 9

10. Al Feiha 8

11. Al Ettifaq 8

12. Al Riyadh 7

13. Al Shabab 6

14. Al HAzm 6

15. Al Fateh 5

16. Al Okhdood 4

17. Dhamk 3

18. Al Najma 0

MARCATORI

9 reti: Joao Felix (Al Nassr)

8 reti: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

7 reti: King (Al Khaleej)

6 reti: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Marcos Leonardo (Al Hilal), Quinones (Al Qadisiya)