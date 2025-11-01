Cristiano Ronaldo si emoziona ancora. Gol al 115': "Oggi il cuore batteva più forte"

Cristiano Ronaldo sa ancora emozionarsi, nonostante la carta d'identità dica che ha 40 anni e la bacheca sia stracolma di trofei e premi personali. Nella sfida vinta oggi dal suo Al-Nassr è stato decisivo siglando una doppietta che è servita ai suoi per rimontare l'Al-Feiha. E la seconda rete è arrivata addirittura al 15° minuto di recupero, su calcio di rigore. Un gol che lo fa salire a quota 952 reti in carriera.

Al termine della gara, l'asso portoghese ha ammesso di aver provato un brivido nel presentarsi sul dischetto: "Beh, oggi il mio cuore batteva un po' più forte" - ha confessato - ". Dobbiamo sempre crederci fino alla fine, il calcio è pieno di sorprese. È sempre bello segnare gol e aiutare la squadra a vincere. La cosa più importante è aver vinto. Siamo una squadra. I premi individuali non sono importanti. Quello che voglio è vincere il campionato".

Poi ha aggiunto: "È stata una partita molto difficile. Non abbiamo creato molte occasioni e loro hanno difeso molto bene. Questo è il calcio. Dobbiamo crederci fino alla fine. Beh, ci abbiamo creduto. Anche i nostri tifosi ci hanno creduto, e penso che meritassimo di vincere. Sette vittorie consecutive? Dobbiamo continuare così. È positivo avere solo vittorie in campionato. Siamo in cima alla classifica, ma dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. La stagione è lunga; dobbiamo procedere passo dopo passo. Ma sì, certo, siamo in un buon momento in campionato".