Torino, vittoria per 3-1 nell'amichevole con la Primavera: Casadei sugli scudi, in gol anche Anjorin
Torino in campo questa mattina per una seduta a porte aperte allo stadio Filadelfia. L'allenamento congiunto con la Primavera si è concluso con un'amichevole, terminata 3-1 per gli uomini di Marco Baroni.
In grande spolvero Cesare Casadei, centrocampista autore di una doppietta. Con lui in gol anche il compagno di reparto Tino Anjorin, mentre per la Primavera il gol è stato segnato da Camatta. I granata ricordiamo stanno portando avanti la preparazione della sfida contro il Como alla ripresa del campionato, gara in programma lunedì 24 novembre alle ore 18.30.
