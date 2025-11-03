Crollo del River: 4 sconfitte consecutive al Monumental per la prima volta nella storia

Momento critico per il River Plate, che vive una crisi senza precedenti. La squadra di Marcelo Gallardo ha perso per la prima volta nella storia quattro partite consecutive al Monumental, un dato che ha fatto scattare l’allarme tra tifosi e dirigenti.

Queste le sconfitte nello specifico

1-2 contro il Palmeiras in Copa Libertadores

1-2 contro il Riestra in campionato

0-1 contro il Sarmiento in campionato

0-1 contro il Gimnasia in campionato

Il k.o. contro il Gimnasia y Esgrima La Plata è stato il più doloroso. Il Lobo si è imposto con un rigore trasformato da Chelo Torres, conquistando il Monumental dopo 20 anni: l’ultima vittoria risaliva infatti al 2005, con Pedro Troglio in panchina e un successo per 3-1.

Il River appare irriconoscibile: manca di efficacia offensiva, concede troppo dietro e ha perso quella solidità che lo aveva caratterizzato nelle ultime stagioni. I numeri parlano chiaro: nelle ultime 10 partite, i Millonarios hanno ottenuto soltanto 2 vittorie, a fronte di 8 sconfitte (di cui una ai rigori).

Questi gli ultimi 10 risultati del River:

1-2 Palmeiras

0-2 Atlético Tucumán

1-3 Palmeiras

1-2 Riestra

1-0 Racing

1-2 Rosario Central

0-1 Sarmiento

2-0 Talleres

0-0 (3-4 d.c.r.) Ind. Rivadavia

0-1 Gimnasia

Una striscia negativa che mette in discussione il progetto di Gallardo, mentre i tifosi chiedono una reazione immediata per evitare che la crisi diventi irreversibile.