Nasce la terza maglia del Torino, un tributo all'eterna amicizia col River Plate

Da un’idea del Torino e del River Plate, nasce la terza maglia granata per la stagione 2025/26. "Un tributo - si legge nel comunicato dello stesso Torino - all’eterna amicizia con il club argentino, nata nel dolore della tragedia del 4 maggio e divenuta, nel tempo, una fratellanza che va oltre il campo e oltre i confini nazionali".

La nuova maglia prodotta da Joma racconta la storia dell’amicizia tra Torino e River Plate attraverso i suoi dettagli. Così prosegue la nota granata: "La banda obliqua nera che attraversa la maglia grigio antracite richiama la celebre fascia rossa del club argentino, mentre sul retro del colletto spicca il motto che ne celebra il legame: ETERNA AMISTAD. Al centro compare lo stemma del River Plate con il toro rampante incastonato al suo interno, simbolo dell’unione tra i due Club. Il grigio antracite, tonalità principale del kit, è uno dei colori maggiormente utilizzati dal River Plate per le terze maglie, mentre i dettagli bronzei delle patch in silicone aggiungono un tocco di eleganza e profondità. Come il bronzo, che resiste al tempo e mantiene intatta la sua luce, così il legame tra Torino e River continua a brillare, forte e incorruttibile. Questa maglia è un ponte tra passato e presente, che resta inscalfibile nella connessione viva tra le due città".

Di seguito il video ufficiale del Torino con le immagini della nuova terza maglia:

