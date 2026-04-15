Da riserva a titolare inamovibile. Ozkacar ha convinto e il Colonia lo riscatterà dal Valencia
Arrivato la scorsa estate in prestito dal Valencia, il difensore centrale Cenk Ozkacar ha pian piano conquistato sempre più spazio diventando un titolare inamovibile del Colonia da gennaio in avanti. Una serie di prestazioni in crescendo, 20 le gare totali giocate, che starebbero convincendo il club tedesco ad acquistarlo a titolo definitivo.
Nell’accordo siglato in estate per il classe 2000 turco infatti è presente una clausola di riscatto fissata attorno ai due milioni di euro che il Colonia, come riporta Kicker, è pronta a attivare per trattenere il giocatore in Germania. A prescindere da questo comunque il club tedesco in estate andrà alla caccia anche di un altro difensore centrale e di un esterno mancino giovane per rinforzare ulteriormente la propria retroguardia.