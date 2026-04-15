Aumentano le pretendenti per Iraola: anche il Bayer Leverkusen pensa al basco

L’addio di Andoni Iraola al Bournemouth, annunciata ieri dallo stesso tecnico iberico, accende il mercato delle panchine in Europa. L’ex difensore infatti ha molti estimatori in giro per il Vecchio Continente e l’opportunità di tesserarlo a costo zero aumenta il numero di formazioni interessate al suo profilo.

L’ultimo, in ordine di tempo, a mettere il basco nel mirino è stato il Bayer Leverkusen dove l’esperienza del danese Kasper Hjulmand sembra ormai giunta agli sgoccioli. Iraola sarebbe così in lizza assieme a un altro allenatore attualmente in Premier League come Fabian Hurzeler del Brighton come riporta Kicker.de.

Le altre squadre interessate sono Crystal Palace e Manchester United, nonostante l’esperienza di Michael Carrick sia positiva finora, e soprattutto quel Athletic Club di Bilbao dove il tecnico è nato e cresciuto fino a collezionare 510 presenze, con 38 reti, prima di chiudere la carriera negli Stati Uniti e poi iniziare il percorso da allenatore. Proprio questo legame potrebbe essere quello vincente per permettere all’Athletic di battere una concorrenza che si fa sempre più ampia.