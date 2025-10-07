Jordi Alba dice addio al calcio: "Con felicità e la convinzione di chi ha ricevuto tutto"

La fine di un’era. Dopo l’annuncio del ritiro di Sergio Busquets, anche Jordi Alba ha deciso di dire basta: il terzino spagnolo, oggi 36enne, concluderà la sua carriera al termine della stagione in corso con l'Inter Miami. Un addio che segna un nuovo capitolo nella storia della squadra capitanata Lionel Messi, dove l’ex Barcellona aveva ritrovato due dei suoi compagni più fidati e con cui aveva condiviso i trionfi più importanti della sua carriera.

Attraverso un lungo messaggio sui social Jordi Alba ha spiegato la sua decisione con toni profondamente sentiti: “È giunto il momento di chiudere una fase trascendentale della mia vita. Lo faccio con felicità e convinzione, perché il calcio mi ha dato tutto”. Un ringraziamento esteso a tutti i club che lo hanno accompagnato nel suo percorso, dal Cornellà al Valencia, fino al Barcellona — “il club della mia vita” — e alla nazionale spagnola, con cui ha conquistato l’Europeo e la Nations League.

Arrivato all’Inter Miami nel 2023, Alba ha contribuito alla crescita del club statunitense, vincendo la Leagues Cup insieme a Messi e Busquets e diventando uno dei simboli del progetto americano voluto da David Beckham. Prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo, il terzino catalano ha ancora un ultimo obiettivo: guidare l’Inter Miami alla conquista della MLS Cup. Un epilogo che, per un campione come lui, avrebbe il sapore perfetto del lieto fine.